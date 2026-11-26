El grupo de WhatsApp de la cloaquera socialista Leire Díez da para mucho. Si este miércoles OKDIARIO revelaba cuál era su «prioridad en todo esto», los mensajes que hoy publica este periódico apuntan a la Guardia Civil, pieza clave en la investigación sobre David Sánchez, el hermano músico del jefe del Ejecutivo, y su puesto en la Diputación de Badajoz. Y llegaron una semana después de que la fontanera se sentara con la directora general del Instituto Armado.

La pregunta de Leire a sus compañeros de grupo llegó el 7 de octubre de 2024. Exactamente una semana antes se había sentado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con su máxima responsable, Mercedes González, hoy imputada en el caso que lleva el nombre de la fontanera.

La pregunta la lanzó en «Vacaciones y viajes», un grupo de WhatsApp cuyo nombre era lo único vacacional. En él participaban, entre otros, la propia Leire Díez; el empresario Javier Pérez Dolset, investigado junto a ella en la causa; el ex presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, y el ex juez Luis José Sáenz de Tejada, guardado en el grupo como «Magistrado Anticorrupción» y al que los demás se dirigían como «Luis».

«¿Qué necesidades tenemos de la Guardia Civil?»

Aquella tarde, a las 17:57, el empresario Javier Pérez Dolset se dirigió al ex juez Luis José Sáenz de Tejada, guardado en el grupo como «Magistrado Anticorrupción»: «Luis, ¿qué necesitas exactamente, nos ponemos a ello».

El ex magistrado prefirió no entrar en detalles: «Creo que eso tendríamos que hablarlo en persona». Fue entonces cuando intervino Leire. «Una cosa», escribió a las 18:02. Y a continuación: «¿Qué necesidades tenemos de la Guardia Civil?».

Sáenz de Tejada contestó primero con cautela —»Plantear esto por mensaje me parece que no es operativo»— y después citando la pregunta de la fontanera. Quería saber, por ejemplo, «quién da órdenes ilegales y falsas a los guardias civiles que están en los juzgados de vigilancia». Y presumía: «Los tenemos grabados cumpliendo órdenes ilegales y además basadas en hechos falsos».

La pregunta de Leire no era sobre qué podía hacer la Guardia Civil, sino sobre qué «necesitaban» de ella. La hizo con la reunión con su directora general todavía reciente. La fontanera presumía de su cercanía con la directora general. «Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil», le dijo al capitán del Instituto Armado Juan Yepes, según una grabación que figura en la investigación de la UCO. En esa misma conversación, Leire Díez remachaba que Mercedes González «es de mi confianza».

Tres reuniones y una investigación contra la UCO

Los tiempos importan. Según los informes de la UCO remitidos al juzgado, Mercedes González y Leire Díez mantuvieron al menos tres reuniones después de que González asumiera la Dirección General de la Guardia Civil, la primera pocos días después de su nombramiento.

La primera reunión se celebró el 30 de septiembre de 2024, pocos días después del nombramiento de González. La segunda llegó casi tres meses más tarde, el 20 de diciembre, y habría tenido lugar en el mismo sitio que la primera: una cafetería próxima a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil.

La pista la da un correo del ex presidente de la SEPI Vicente Fernández a Leire Díez: «He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julia Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Lo pago con descuento?». La sanción, por estacionar en un lugar prohibido, figura también en el informe y su fecha coincide con la de la reunión.

El segundo encuentro se produjo el 20 de diciembre de 2024. Es en esas fechas cuando el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordena abrir una información reservada vinculada a la UCO que derivaría, meses después, en cuatro expedientes disciplinarios por infracciones muy graves contra agentes de la unidad.

En marzo de 2025, la propia UCO alertó a la dirección del cuerpo de una campaña contra sus investigadores. Pese a ello, González volvió a reunirse con Leire el 1 de abril de 2025. En mayo salieron a la luz los audios atribuidos a la fontanera sobre su intención de perjudicar al teniente coronel Antonio Balas.

La directora general ha negado cualquier injerencia: aseguró que jamás interfirió en la UCO a petición de Leire Díez ni participó en trama alguna. Los últimos informes de la UCO sostienen, en cambio, que la fontanera trató de aprovechar esa cercanía para impulsar actuaciones internas contra los responsables de las investigaciones de corrupción.