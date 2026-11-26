El reportero de OKDIARIO Cake Minuesa ha localizado en Tafalla a Floren Aoiz, cabeza de lista de EH Bildu al Senado por Navarra en las elecciones generales del 29 de noviembre. Aoiz, histórico portavoz de Herri Batasuna y condenado en firme por pertenencia a ETA, vuelve así a la primera línea política. Ante las cámaras de este periódico, sin embargo, no quiso decir ni una palabra.

«Floren, ¿te puedo preguntar por tu candidatura al Senado?», arrancó Minuesa. Aoiz siguió caminando en silencio. El reportero le preguntó entonces por la frase que pronunció en julio de 1997, tras la liberación de José Antonio Ortega Lara: «Dijiste que la borrachera policial tendría su resaca. ¿Tú te arrepientes de haber dicho esas palabras? Es muy sencilla la pregunta».

Empujones de su entorno

Varias personas que acompañaban al candidato se interpusieron entre la cámara y Aoiz para impedir la grabación y apartar al reportero. «¿Se arrepiente usted de haber condenado a muerte a Miguel Ángel Blanco?», insistió Minuesa, mientras el aspirante de Bildu sonreía. «Te estás riendo de las víctimas del terrorismo», le reprochó.

La tensión fue en aumento. «No me empujéis. José Antonio Ortega Lara salió de tu cárcel y tú te burlaste de él», recriminó el reportero al entorno de Aoiz. Y les preguntó: «¿No les da vergüenza a ustedes proteger a un etarra?».

Minuesa cerró su intervención con una referencia al diputado de Bildu Oskar Matute, que ha calificado a ETA de «estorbo»: «Si era un estorbo, ¿por qué un etarra se presenta a senador por Bildu?».

El silencio de Aoiz contrasta con su locuacidad en los años de plomo. En 1993, el periodista José María Calleja le preguntó en la televisión pública vasca si consideraba ético asesinar. Aoiz eludió la respuesta: «Lo que me parece poco ético es subrayar unas muertes determinadas y ocultar las responsabilidades de otras».

Cuatro años después llegó su frase más recordada. Tras la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil el 1 de julio de 1997, después de 532 días de secuestro, Aoiz advirtió de que, «después de la borrachera policial, podría llegar la resaca». El Gobierno vasco de José Antonio Ardanza (PNV) consideró sus palabras una amenaza.

Nueve días después, ETA secuestró al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Le disparó el 12 de julio y falleció al día siguiente.

En 2014, la Audiencia Nacional condenó a Aoiz por pertenencia a organización terrorista en el marco del caso de las herriko tabernas, sentencia que el Tribunal Supremo confirmó en 2015. Hoy encabeza la lista de Bildu a la Cámara Alta.