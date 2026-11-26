La campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afronta sus últimos días y los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno volverán a coincidir delante de las cámaras. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau protagonizarán este jueves 26 de noviembre un debate electoral organizado por la Academia de Televisión. La cita permitirá confrontar sus propuestas sobre algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, como la vivienda, la economía, los servicios públicos y la inmigración. Estas son todas las claves para seguirlo en directo.

A qué hora empieza el debate a cuatro

El debate electoral se celebrará este jueves 26 de noviembre y comenzará a las 22:00 horas (horario peninsular). El encuentro tendrá lugar en Tres Cantos (Madrid), y estará moderado por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.

La cita llega después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del pasado 19 de noviembre y del debate a ocho organizado por RTVE el lunes 23. Será la última gran oportunidad para que los cuatro candidatos confronten públicamente sus posiciones antes de la jornada de reflexión.

Dónde ver el debate a cuatro de las elecciones

Los espectadores podrán seguir el encuentro en directo a través de varias cadenas de televisión. Entre las emisoras que han confirmado su retransmisión se encuentran La 1, Canal 24 Horas, Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro.

También podrá verse a través de internet mediante RTVE Play y las plataformas digitales de las cadenas que ofrezcan la señal. La Academia de Televisión facilitará una señal institucional para que los medios interesados puedan emitir el encuentro.

En la Comunidad de Madrid, Telemadrid también retransmitirá el debate, con una programación especial desde las 21:15 horas para analizar las claves de la campaña y las intervenciones de los candidatos.

Cuánto dura el debate a cuatro

Por el momento, la organización no ha comunicado una duración definitiva para el encuentro. No obstante, la previsión es que se prolongue alrededor de dos horas, siguiendo el formato del cara a cara anterior, aunque la participación de cuatro candidatos puede ampliar los tiempos.

De qué se va a hablar en el debate a cuatro de las elecciones del 29-N

El encuentro estará dividido en cinco grandes bloques temáticos, siguiendo la estructura del anterior cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Los asuntos previstos son la vivienda, la economía y la fiscalidad; las políticas sociales y los servicios públicos; la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática; y la migración y la política exterior.

Los cuatro participantes tendrán que defender sus propuestas y responder a las posiciones de sus rivales en una campaña que entra en su recta final. Tras este último gran enfrentamiento televisivo, los ciudadanos tendrán dos días para reflexionar antes de acudir a las urnas el domingo 29 de noviembre.