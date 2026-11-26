Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde están las gasolineras más baratas de Madrid para repostar hoy jueves
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Hoy es jueves y mañana llega el Black Friday, con ofertas en tiendas y centros comerciales que, para muchos madrileños, significan también kilómetros de más en coche. De este modo, quien prefiera adelantarse y no dejar el depósito para el viernes, con el posible ir y venir de compras, debería saber cuál es el precio de la gasolina hoy 26 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro.
Y para obtener resultados que estén actualizados, lo mejor es consultar los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, de modo que si tienes que repostar a primera hora de este jueves, toma nota entonces, porque te mostramos ahora cuáles son las gasolineras más económicas de Madrid
Precio de la gasolina hoy 26 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A continuación puedes ver cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.219 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.219 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.219 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.219 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.219 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.229 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.229 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.239 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.239 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.239 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.248 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.249 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.249 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.259 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.259 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.259 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.259 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.259 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Iker Casillas, 4. Precio: 1.259 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.269 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.279 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.279 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.409 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.559 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.577 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.589 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.590 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.590 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.599 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.599 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.599 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.604 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera M-204 Alcalá-Villar del Olmo, km 39. Precio: 1.619 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.619 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.634 €/l.
- BP Guadalcanal 365. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.639 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.509 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.509 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.519 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.519 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.519 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.519 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N 1, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, lado izquierdo. Precio: 1.539 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida Iker Casillas, 4. Precio: 1.539 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.559 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.569 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.569 €/l.
Con estos listados que acabamos de vera, ya podemos saber dónde repostar para ahorrar hoy jueves. Pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y consultar datos actualizados, teniendo además la opció de ver los resultados en forma de mapa, como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: