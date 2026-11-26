Hoy, cielos mayormente nubosos en toda la provincia, con brumas y nieblas que dan la bienvenida en las zonas altas. La lluvia hará su aparición, siendo más intensa en la mitad norte, mientras las temperaturas mínimas se mantienen estables y las máximas tienden a subir en el sur. Los vientos soplarán de manera moderada del oeste, con rachas fuertes en la costa al amanecer. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nublado y lluvioso con ambiente fresco

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, anunciando un día marcado por la inminente lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta el mediodía. Durante la mañana, las nubes se irán espesando y aunque las temperaturas oscilarán entre 9 y 13 grados, la sensación será algo más fresca. El viento, soplando del oeste a una velocidad de 20 km/h, traerá consigo un ambiente cargado que anticipa chubascos, haciendo que ese paseo matutino se sienta algo más pesado.

Ya por la tarde, el panorama no mejora, ya que las probabilidades de precipitaciones se mantienen altas hasta entrada la noche. La temperatura máxima alcanzará apenas los 14 grados, con una sensación que podría caer incluso a 14, debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 95%. A medida que el sol se esconda tras el horizonte a las 17:39, los cielos oscuros nos recordarán que es una buena jornada para acurrucarse en casa mientras la lluvia suena al otro lado de la ventana.

Cielo gris con lluvias y viento en Baracaldo

La mañana despierta en Baracaldo con un cielo gris azulado, vientos que soplan con fuerza y una sensación de inestabilidad que invita a prepararse para un día movido. A medida que avance la jornada, las nubes cargadas podrían dejar caer lluvias intensas, especialmente entre la madrugada y el mediodía, cuando la humedad alcanza niveles elevados y las ráfagas de viento pueden superar los 55 km/h.

El contraste es notable en las temperaturas, que se mantendrán frescas, con mínimas de 7°C y máximas que apenas alcanzarán los 14°C. Esta mezcla de factores hace que se sienta un frío más intenso, con temperaturas térmicas que podrían bajar hasta los 5°C. Un consejo: mejor llevar paraguas y una buena chaqueta para afrontar lo que se avecina.

Guecho: bajo un cielo gris y lluvioso

Esta mañana, Guecho despierta bajo un cielo completamente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia que alcanza el 100% entre la madrugada y el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados, con una sensación térmica que se sentirá aún más fresca. El viento soplará de forma predominante desde el oeste a una velocidad de 20 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, así que es recomendable llevar paraguas y abrigos.

A medida que avance la jornada, la posibilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde y noche con un 95% de probabilidad. Con temperaturas máximas de 14 grados y una humedad relativa que rondará el 95%, el ambiente se sentirá bastante pesado. El sol aparecerá a las 08:19 y se ocultará a las 17:39, brindando a los habitantes del municipio unas nueve horas de luz en un día fresco y húmedo.

Santurce: ambiente templado con nubes y lluvias

El tiempo presenta un carácter templado y mayormente nublado a lo largo del día. Se esperan algunas lluvias, especialmente por la mañana y en la tarde-noche, junto a un leve viento que podría aumentar en rachas.

Para quienes disfrutan del aire libre, es un buen momento para salir a pasear o disfrutar de actividades cotidianas. Aunque algunas gotas puedan sorprender, el ambiente se mantendrá tranquilo y propicio para hacer vida fuera de casa.

Cielos grises con lluvia inminente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta marcada por cielos grises y una sensación de inminente lluvia. La mañana será fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados y un ambiente que invita a abrigarse, ya que la bruma puede hacer que la percepción térmica sea aún más fría.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensificará, especialmente por la tarde-noche, donde se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados. Para quienes estén en la calle, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable, ya que las condiciones no mejorarán.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET