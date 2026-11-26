El cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta hoy, 26 de noviembre de 2026, con intervalos nubosos y posibles brumas o bancos de niebla en la depresión central por la mañana. Las temperaturas mínimas caerán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. Así que prepárate para un día fresco con viento suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de noviembre

Barcelona: nubes dispersas y ambiente templado

El cielo se despereza lento sobre Barcelona este día, desplegando un manto de nubes que permitirá que el sol brille con suavidad. Con temperaturas mínimas alrededor de 9 grados al amanecer, la jornada promete caldearse un poco, alcanzando los 16 grados por la tarde. A pesar del ligero viento que soplará del norte a unos 10 km/h, no se anticipan lluvias significativas, manteniendo el ambiente mayormente despejado y agradable.

Después del mediodía, algunas nubes pueden traer consigo la posibilidad de chubascos ligeros, pero sin mayor preocupación. La combinación de una humedad que oscilará entre 50 y 80% puede hacer que el aire se sienta algo cargado en momentos, sobre todo en las horas más cálidas. Desde las 7:52, el sol ilumina la ciudad, brindando más de nueve horas de luz hasta que se esconda tras el horizonte a las 17:24, haciendo que este día se sienta perfectamente equilibrado entre frescura y calidez.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y ambiente fresco

Las primeras horas del día en L’ Hospitalet de Llobregat se presentan envueltas en una atmósfera de inquietud, mientras nubes grises se acumulan en el horizonte, amenazando con desatar su contenido en cualquier momento. El viento, que sopla desde el norte a una velocidad media de 10 km/h, trae consigo una sensación de frescura inusual para esta época, con temperaturas que oscilan entre los 8 y 17 grados.

A medida que avanza la jornada, la situación se tornará más inestable. Aunque por la mañana no se prevén lluvias, la probabilidad de chubascos aumenta ligeramente por la tarde con un 5%. La sensación térmica se verá afectada, con mínimas de 7 grados y máximas de 17. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h y una humedad relativa que fluctúa entre el 50 y 80%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar esta jornada cambiante.

Día fresco y agradable para pasear

en Badalona

Este viernes amanecerá en Badalona con temperaturas frescas alrededor de 7 grados y el cielo presentará algunas nubes. A medida que avance la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 12 grados, sin probabilidad de lluvias. La tarde será igualmente agradable, con una máxima de 16 grados y un ambiente ligeramente húmedo debido a la humedad que ronda el 50%. A partir de la tarde, el viento soplará del noreste a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. El sol se despedirá a las 17:23, brindando a los badalonenses cerca de 10 horas de luz.

La jornada transcurrirá tranquila, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado a parcialmente nublado. Si bien no hay expectativas de precipitaciones significativas, los que disfruten del aire libre deben tener en cuenta que la sensación térmica podría estar en torno a los 16 grados. En resumen, se presenta un día fresco y agradable, ideal para aprovechar el fin de semana que se acerca.

Día templado y cielos despejados en Sabadell

El tiempo se presenta adecuado para disfrutar de un día templado, con un cielo que irá manteniéndose mayormente despejado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con una suave brisa que acompaña y que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas más tempranas.

Este es un momento perfecto para dar un agradable paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones son propicias para disfrutar sin preocupaciones. Un ambiente tranquilo invita a desconectar y aprovechar el día hacia el ocaso.