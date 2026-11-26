La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 26 de noviembre y también ha avisado de las heladas que se podrían producir en el interior de la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también informa de un descenso de las mínimas en Valencia y Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por viento y las temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana.

Después de rozar los 30 grados hace unos días, la Comunidad Valenciana ha entrado en esta última semana de noviembre en fase de invierno y para este jueves 26 de noviembre se ha anunciado una alerta amarilla por viento. La jornada del miércoles estuvo marcada por el viento en el Mediterráneo y para la jornada de hoy se ha prolongado hasta la primera mitad del día en la provincia de Castellón.

Hasta las 11:59 horas se esperan rachas máximas de 90 km/h en el interior norte de Castellón y rachas máximas de 80 km/h en el litoral norte de la misma provincia. «Probables rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del interior norte de Castellón la primera mitad del día», avisa la AEMET sobre la alerta amarilla decretada hasta el mediodía.

La AEMET también ha anunciado heladas débiles en el interior de la provincia de Castellón y también un descenso de las mínimas en Valencia y Alicante. La mínima de la zona volverá a estar en 3 ºC en la localidad de Morella y en Requena, en el interior de Valencia. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 19 grados y la mínima de 9 durante la noche. En Alicante, la AEMET también ha confirmado un «ligero descenso de las mínimas», que caerán hasta los 6 grados en Alcoy. La máxima estará en Alicante capital, donde se llegará a 20 grados en las primeras horas de la tarde.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas expuestas del interior norte de Castellón la primera mitad del día», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este jueves 26 de noviembre. La predicción del tiempo es la siguiente:

Intervalos nubosos en Castellón y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en Valencia y Alicante. Heladas débiles en puntos del interior de Castellón. Viento flojo del noroeste con intervalos de intensidad moderada y que tenderá a amainar por la tarde; en zonas expuestas del interior norte de Castellón, serán probables rachas muy fuertes de viento durante la primera mitad del día.