La AEMET mantiene la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado «rachas de viento muy fuertes de poniente» que estarán presentes en el territorio mediterráneo durante la primera mitad del día. También se confirma un descenso de las temperaturas para la jornada de hoy. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de noviembre.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por viento que ya fue decretada el miércoles 18 de noviembre. Para este jueves 19 de noviembre, la AEMET mantiene las alertas por rachas máximas de 70 km/h de viento del oeste y noroeste que se producirán en el interior de Alicante hasta las 12:00 horas de la jornada de hoy. «Rachas de viento muy fuertes de poniente en puntos del interior y prelitoral durante la primera mitad del día», avisa la AEMET.

La AEMET también avisa de un descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de noviembre. «Temperaturas en descenso, aunque será ligero en el caso de las máximas en el litoral de Castellón y Alicante; las mínimas se registrarán al final del día», avisa la sobre unas mínimas que bajarán hasta los 8 ºC en la localidad de Requena, en el interior de la provincia de Valencia, y 9 grados en Morella, en Castellón. La máxima del día volverá a estar en la ciudad de Alicante, donde se llegará a los 26 grados.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

«Rachas de viento muy fuertes de poniente en puntos del interior y prelitoral durante la primera mitad del día», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este jueves 19 de noviembre.

La predicción de la AEMET para este jueves 19 de noviembre en la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos a primeras horas, disminuyendo a poco nuboso durante el día. Hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior de la mitad norte a primeras horas. Temperaturas en descenso, aunque será ligero en el caso de las máximas en el litoral de Castellón y Alicante; las mínimas se registrarán al final del día. Viento moderado del oeste y probabilidad de rachas muy fuertes en puntos del interior y prelitoral durante la primera mitad del día.