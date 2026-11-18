La AEMET ha decretado la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana para este miércoles 18 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por las «probables rachas de viento muy fuertes en el interior» que afectarán a la provincia de Valencia. Para la jornada de hoy también se esperan algunas precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la alerta amarilla por viento en la Comunidad Valenciana.

El viento volverá a ser protagonista en la Comunidad Valenciana durante este miércoles 18 de noviembre, en el que el Mediterráneo volverá a vivir un día de temperaturas primaverales. La AEMET ha decretado la alerta por «probables rachas de viento muy fuertes en el interior», que se activará a partir de las 12:00 horas por rachas máximas de 70 km/h que se producirán en el interior sur de Valencia.

«Cielo con intervalos nubosos, excepto en el sur de Alicante, donde estará poco nuboso», avisa la Comunidad Valenciana sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte». La probabilidad llegará a ser del 55% en el interior de la provincia de Valencia y subirá a un 60% en el sur de la provincia de Castellón.

La AEMET también ha avisado de otra jornada de temperaturas en ascenso que llegarán a máximas de 20 grados en Elche y Orihuela, en la provincia de Alicante. En Alicante capital la máxima será de 28 ºC y las mínimas en la zona subirán hasta los 16 grados en Alcoy, en el interior de la provincia. En Castellón la máxima será de 25 grados y las mínimas ascenderán hasta los 12 grados en Morella.

En Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana, también se vivirá un día de primavera con temperaturas máximas de 25 ºC durante las primeras horas de la tarde y mínimas de 20 ºC. En el interior, las mínimas subirán hasta los 13 grados en la zona de Requena. «Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte. Temperaturas en ascenso, localmente notables en el caso de las mínimas. Viento moderado del oeste, con probables rachas muy fuertes en el interior», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

Alerta por viento en la Comunidad Valenciana

«Probables rachas de viento muy fuertes en el interior», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 18 de noviembre.

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos, excepto en el sur de Alicante, donde estará poco nuboso. Hay probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte. Temperaturas en ascenso, localmente notables en el caso de las mínimas. Viento moderado del oeste, con probables rachas muy fuertes en el interior.