Abascal se vuelca con la Comunidad Valenciana: mitin en Alicante el 21 y cierre de campaña en Valencia

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará un mitin en el pabellón de El Sequet, en la localidad de San Vicente del Raspeig, junto a Alicante, este próximo sábado 21 de noviembre, junto al cabeza de lista por esta provincia, David García. El acto está previsto a las 20:00 horas. Una semana después de ese acto en San Vicente del Raspeig, el viernes 27 de noviembre, Santiago Abascal cerrará la campaña de las elecciones generales en un acto en la plaza de toros de Valencia. Los de San Vicente del Raspeig y Valencia son dos actos que evidencian que Vox tiene la firme decisión de volcar sus fuerzas en la Comunidad Valenciana. Y ello, porque en el breve espacio de seis días, su líder y candidato a la presidencia del Gobierno visitará las dos principales ciudades de la autonomía.

Según algunas encuestas, Vox obtendría ahora mismo ocho escaños en el Congreso de los Diputados en el conjunto de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Ese número de escaños es el mismo que esas encuestas auguran que logrará el PSOE en la autonomía. Vox ha incrementado exponencialmente sus expectativas de voto en el último año en la Comunidad Valenciana. Especialmente, en Valencia y Alicante.

La decisión de Vox de celebrar dos importantes actos de campaña en Alicante y Valencia se produce, también, después de que la campaña de su líder Santiago Abascal haya recibido el respaldo de algunos de sus principales aliados internacionales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la francesa Marine Le Pen; la alemana Alice Weidel y el italiano Matteo Salvini enviaron mensajes al líder de Vox con motivo del arranque de la campaña, tal como ha publicado OKDIARIO este 15 de noviembre.

En Valencia, Vox celebrará su mitin en la plaza de toros, en pleno centro de la tercera ciudad de España. La instalación tiene un aforo para 12.000 personas. En esta campaña, solo el candidato y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se había atrevido a convocar a militantes y simpatizantes en ese lugar. En concreto, en un mitin que se celebrará el próximo sábado, día 21.

El espacio escogido por Vox en San Vicente del Raspeig (Alicante), el pabellón de El Sequet, también tiene una gran capacidad, porque puede llegar a albergar hasta 6.400 espectadores. San Vicente del Raspeig es una población de 61.000 habitantes que dista apenas siete kilómetros de la capital de la provincia. Está literalmente pegada a la Universidad de Alicante y comunicada a través de carretera, tranvía y autobús con Alicante, por lo que las previsiones son de una enorme afluencia de público.

La pasada semana, tal como publicó OKDIARIO, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, visitó la ciudad de Valencia y protagonizó un acto público en la localidad de Gandía, también en Valencia. Está previsto que el próximo jueves, día 19, Ignacio Garriga protagonice también otro importante acto público de campaña de Vox en Castellón.