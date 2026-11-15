Los conservadores europeos se vuelcan con Abascal: Meloni, Le Pen, Weidel y Salvini, entre otros le dan su apoyo

La campaña de Santiago Abascal para las elecciones generales del 29 de noviembre ha recibido el respaldo de algunos de sus principales aliados internacionales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen, la alemana Alice Weidel y el italiano Matteo Salvini han enviado mensajes al líder de Vox con motivo del arranque de la campaña.

Los vídeos se proyectaron durante el acto celebrado por la formación en la plaza de Colón de Madrid, donde Abascal llamó a una «movilización masiva» para unos comicios que considera decisivos. «Lo del 29-N no es una cosa normal, no son unas elecciones más, son existenciales para España: nos lo jugamos todo», advirtió ante sus seguidores.

Más de 2.000 personas acudieron a la plaza, un escenario en el que Vox ha celebrado anteriores movilizaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre banderas de España y camisetas con el lema de campaña «Es sentido común», los asistentes escucharon los mensajes de apoyo llegados desde Europa y América.

Abascal pidió a sus seguidores que no den por ganado el resultado pese a las encuestas y advirtió que «no hay nada hecho». El candidato defendió la prioridad nacional, la reducción de la burocracia y una política migratoria más restrictiva como parte de las propuestas con las que Vox concurre al 29-N.

Meloni: «Me gustaría colaborar contigo»

La primera ministra italiana abrió su mensaje con un saludo a Abascal, a quien dijo estar unida por una relación de amistad, una larga colaboración política y una «profunda comunidad de valores».

Meloni repasó la experiencia de su Gobierno en Italia y sostuvo que, cuando se preparaban para asumir el poder, muchos auguraban escenarios de aislamiento e inestabilidad. Cuatro años después, defendió que su Ejecutivo ha trabajado para combatir la inmigración irregular y ha puesto el acento en la protección de las fronteras exteriores europeas.

La dirigente italiana recordó las «muchas batallas» compartidas con Abascal por una Europa que respete la identidad de las naciones y sitúe en el centro «la libertad, la seguridad, la identidad, la familia y el trabajo».

Tras asegurar que seguirá colaborando con el Gobierno español, sea quien sea su presidente, Meloni dirigió unas palabras al candidato de Vox: «Conoces la estima y el afecto que te tengo. Estoy segura de que seguirás defendiendo tus ideas con pasión y la determinación de siempre y me gustaría mucho poder colaborar contigo a otro nivel».

Le Pen y Weidel miran al 29-N

Desde Francia, Marine Le Pen situó las elecciones españolas como una cita relevante para el conjunto del continente. En su mensaje, defendió la necesidad de una «solidaridad entre los pueblos de Europa» para cambiar el rumbo de una Unión Europea que, a su juicio, ya no protege el poder adquisitivo ni frente a los problemas de la inmigración.

La colíder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, aseguró por su parte que «toda Europa mirará a España en las próximas semanas» y que espera un giro político en Madrid. Así, cargó contra las políticas migratorias y climáticas de los socialistas y pidió el voto para el candidato de Vox: «Todos tienen que votar por Santiago Abascal. ¡Saludos desde Alemania y viva España!».

Salvini: «España necesita a Vox»

El viceprimer ministro italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, envió un abrazo a Abascal y a los asistentes al acto de Madrid. Salvini destacó las «muchas batallas» compartidas por ambas formaciones en sus países y en Bruselas, dentro del grupo de Patriotas por Europa.

En su intervención, defendió el control de fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal como cuestiones fundamentales. También reclamó que las necesidades de las familias y los trabajadores vuelvan al centro del debate político. «España, después de años de socialismo y mal gobierno, necesita cambiar de rumbo», afirmó antes de resumir su mensaje: «España necesita a Vox». El dirigente italiano cerró su intervención con un «¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Vox!».

Ventura, Wilders y Babis piden el voto para Vox

El líder portugués de Chega, André Ventura, también expresó su deseo de que Abascal llegue a La Moncloa. «Tiene que ser Vox y ese presidente tiene que ser Santiago Abascal», afirmó, al tiempo que deseó a la formación española una victoria el 29 de noviembre.

El neerlandés Geert Wilders pidió a los electores españoles que envíen a Sánchez a casa y lleven a Abascal a la Presidencia del Gobierno. «Le deseo una victoria gigantesca por el bien de España y de Europa», añadió en su mensaje.

Desde la República Checa, Andrej Babis trasladó su apoyo al líder de Vox y aseguró que le alegraría que la formación entrara en el próximo Gobierno español. «Juntos tenemos que salvar el futuro de Europa por nuestros hijos, nuestras familias», afirmó antes de pedir el voto para el partido.

Por su parte, el dirigente húngaro Viktor Orbán deseó a Vox «mucho éxito» y definió a Abascal como «un verdadero patriota, un valiente luchador y un buen amigo».

El respaldo de Milei y Bolsonaro

Los mensajes de apoyo cruzaron también el Atlántico. El presidente de Argentina, Javier Milei, envió «todo» su respaldo a Abascal y defendió que España necesita un presidente que defienda a sus ciudadanos.

«Abascal es mi amigo y es un hombre de honor que trabajará duro para hacer lo que el país necesita: sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo», afirmó. Milei cerró su intervención con su conocida expresión: «¡Viva España y viva la libertad, carajo!».

El brasileño Flávio Bolsonaro deseó por su parte «suerte y éxito» al líder de Vox, al que describió como «un hombre valiente, de posiciones firmes y valores cristianos irrenunciables».

Abascal pide una «movilización masiva»

Los vídeos de los aliados internacionales acompañaron el arranque de campaña de Vox en la plaza de Colón. Allí, Abascal llamó a una «movilización masiva» para unas elecciones que considera decisivas para el futuro de España. «Lo del 29-N no es una cosa normal, no son unas elecciones más, son existenciales para España: nos lo jugamos todo», afirmó ante los asistentes.

El candidato pidió a sus seguidores que no den el resultado por ganado pese a las encuestas. Entre las prioridades de su programa se sitúan la preferencia nacional, la reducción de la burocracia y una política migratoria más restrictiva.

Abascal también habló de sus creencias y relató que, antes de grabar su entrevista en La Revuelta, acudió al convento de las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles, en Getafe, para pedirles que rezaran por España y por él.