Abascal llama al voto de socialistas y separatistas frente al «califato islámico» en Cataluña

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a los votantes socialistas y separatistas durante un mitin en Cornellà (Barcelona) repleto de simpatizantes. Durante su discurso ha asegurado que la división entre «catalanes y castellanos» ha quedado superada por un problema que es de los catalanes en su conjunto con la seguridad y la inmigración, lo que ha llevado a que Cataluña se enfrente a lo que define como un «califato islámico» al que afirma han condenado los gobiernos desde Jordi Pujol hasta el actual PSC de Salvador Illa.

En su tercer mitin de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Abascal ha advertido de que estos comicios serán trascendentes, y los ha calificado como una «elección existencial», esta vez desde suelo catalán. El líder de Vox ha llamado tanto a sus votantes habituales como a los que alguna vez votaron a su partido y ha sumado a este mensaje a los votantes socialistas y separatistas «que hoy se han dado cuenta de que el problema no es entre catalanes y castellanos», alegando que el problema es con el «califato islámico» que, a su juicio, ha sido promovido por gobiernos anteriores y el actual.

Abascal asegura que, con una movilización masiva el 29 de noviembre que centre el voto en su formación, se podrá cambiar el rumbo y devolver la esperanza a los españoles: «Sean de derechas, sean de izquierdas, sean de centro o no sean de nada de eso», ha expresado.

Abascal denuncia la pérdida del poder adquisitivo

El presidente de Vox ha centrado su discurso en denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, cargando contra el presidente Sánchez, quien durante el mitin en Alcorcón de este domingo ha anunciado que su nuevo Gobierno implementará un «nuevo impuesto a los ricos», comprando la propuesta de la extrema izquierda. Asimismo, ha expresado que Sánchez «ha combatido a las clases medias, ha combatido a las personas más humildes y ha combatido a las pymes», añadiendo que el presidente del Gobierno está «con los poderosos».

En este mitin ha señalado el deterioro de los servicios públicos que viven los españoles en todas las regiones, sumando las dificultades para llegar a final de mes, el acceso a la vivienda y la inseguridad: «Fuera las zancadillas y los palos en las ruedas del Estado y del Gobierno a los que producen, a los que trabajan, a los que se levantan todos los días para sacar adelante a sus familias», ha culminado, defendiendo que esta situación se revierte con su propuesta basada en la prioridad nacional, la desregulación, las bajadas fiscales y la remigración.

Ignacio Garriga reivindica la necesidad de recuperar los barrios

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reivindicado la necesidad de recuperar los barrios ante los problemas de inseguridad, delincuencia y tráfico de drogas, según ha explicado durante su discurso en Cornellà (Barcelona) junto a Santiago Abascal.

Garriga ha denunciado que los barrios obreros de Cataluña están sumidos en el abandono por parte de las políticas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, a quien considera que ha sido responsable del deterioro. De igual forma, ha rechazado el avance de la islamización de la región y ha indicado que «solo Vox está dispuesto a poner el freno y a revertir esas políticas».