Abascal hace balance de su paso por ‘La Revuelta’: «Broncano lo pasó mal por temor a los suyos, la izquierda es muy cruel»

Santiago Abascal ha hecho balance sobre su encuentro con David Broncano, después del gran revuelo que ha generado la entrevista al líder de Vox en La Revuelta. Su paso por el programa del prime time de TVE ha monopolizado la conversación del día y se ha convertido en la cita más vista del espacio de la televisión pública. Abascal ha revelado que «Broncano lo pasó mal», pero no por su presencia o sus respuestas, sino «por temor a los suyos», a la izquierda.

Tras semanas de expectación, el líder de Vox acudió al teatro en el que se desarrolla La Revuelta en una visita cargada de tensión ideológica, cruces directos sobre temas sensibles como vivienda, inmigración e Israel, y un formato despojado de su dinamismo habitual. La repercusión no tardó en trasladarse al plano político y analítico. El propio Abascal ha ofrecido su visión del encuentro.

Santiago Abascal ha compartido su balance personal sobre el ambiente respirado en la grabación del programa de TVE. Lejos de centrarse únicamente en el contenido del debate, el presidente de Vox ha dirigido el foco hacia la figura de David Broncano y el estado anímico que percibió por parte del humorista.

«Me dio la sensación de que Broncano estaba preocupado, pero no porque me temiera a mí, sino por temor a los suyos; había recibido mucha presión», ha señalado tajantemente en el programa Herrera en COPE: «Le habían debido insistir en que iba a blanquear al fascismo (…) Estoy acostumbrado a que me entrevisten con miedo porque los amigos, que no son tan amigos, los someten a una presión inaceptable». El líder de Vox ha reconocido la tensión que había en el ambiente y ha definido la entrevista como algo más parecido a «un debate». Asimismo, ha apuntado que le habría gustado estar más «cómodo» para expresarse mejor.

Con esta afirmación, el líder político ha indicado que el presentador no afrontó el choque desde la soltura habitual de su registro humorístico, sino atenazado por las exigencias y el escrutinio de la izquierda. El dirigente ha profundizado en esta tesis para incidir en la dureza con la que, a su juicio, el entorno de la izquierda fiscaliza a sus propios referentes culturales y mediáticos cuando abren espacios de diálogo con la oposición, y ha aseverado categóricamente que «la izquierda es muy cruel con los suyos».

Abascal ha remarcado que, a pesar de las dificultades del formato y de la rigidez de la entrevista, logró explicar ante una audiencia masiva las posiciones de Vox en asuntos donde habitualmente considera que no se le brinda una tribuna equilibrada. Asimismo, ha valorado la despedida del programa, donde recriminó al presentador haber perdido el punto cómico que suele caracterizar a su espacio de RTVE.

El paso del líder de Vox por La Revuelta se tradujo en una cifra histórica de audiencia. La emisión arrasó en la franja del prime time y alcanzó un 33,6% de cuota de pantalla, con 4.815.000 espectadores de media. Estas cifras supusieron el liderazgo absoluto del tramo horario y el récord histórico de espectadores en TVE. En términos de alcance total, más de 8,6 millones de personas conectaron al menos durante un minuto con el espacio de La 1.

El minuto de oro se registró a las 22:57 horas, momento en que 5.167.240 personas seguían simultáneamente la pantalla, y convirtieron el programa en la emisión no deportiva más vista de todo el año.

El rendimiento en términos de audiencia adquirió un matiz político añadido al poderse comparar con el paso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el mismo plató. Mientras que Sánchez mantenía la mejor cuota de pantalla histórica del programa con un 33,9%, la entrevista a Abascal la superó en volumen absoluto de espectadores, y ha establecido así la marca de seguidores más alta en la trayectoria del formato en la televisión pública.

El tono general de la velada estuvo muy alejado de la comedia desenfadada habitual de La Revuelta. El programa arrancó con la aclaración sobre el público asistente: a petición de Vox para evitar interrupciones, el aforo se gestionó a través de una agencia externa, un condicionante que dejó a Broncano jugando como visitante en su propio plató.

Durante la conversación, el diálogo derivó rápidamente en un debate político tenso sobre cuestiones de calado nacional e internacional. En materia de vivienda y economía, Abascal criticó las regulaciones del Ejecutivo al afirmar que el Gobierno de Sánchez es el principal fondo buitre y al atribuir el encarecimiento de los alquileres a la falta de oferta y a la tensión demográfica.

Por otro lado, en relación con el conflicto en Oriente Medio, se vivió uno de los pasajes más tirantes de la conversación cuando Broncano recriminó al político la postura sobre la guerra y la ausencia de condena explícita a las muertes de civiles en Gaza, lanzando un vehemente «no has tenido huevos» de decírselo a Israel, una expresión por la que posteriormente pidió disculpas. Abascal respondió señalando que quizás el presentador no ha tenido «la gallardía de señalar al verdadero responsable de esas muertes, la organización terrorista Hamás que los usa como escudos humanos».

Tampoco faltaron los reproches mutuos, cuando el presentador cuestionó los ataques públicos vertidos por la formación contra su fichaje en la televisión pública. El choque concluyó con un frío cruce final: cuando Broncano declinó desearle suerte al invitado, Abascal respondió asegurando que él sí se la deseaba al cómico porque iba a necesitarla, rematando que le salía el punto cómico que el propio presentador había ido perdiendo a lo largo de una noche en la que se dijeron muchas más cosas de las que se emitieron, como las preguntas clásicas de La Revuelta.