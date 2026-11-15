Abascal: «Sánchez sólo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la de Bildu y la estelada»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a que el presidente del Gobierno haya enarbolado este domingo la bandera de España en un mitin señalando que «es la bandera de todos, pero Pedro Sánchez no la merece». Y ha sentenciado que Sánchez «sólo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la de Bildu y la estelada», que son «las de aquellos a los que sirve».

«A los golpistas que le han dado la investidura, a los terroristas y criminales que le han puesto ahí y a la nación extranjera la que sirve, porque Pedro Sánchez es el candidato de Marruecos a las elecciones generales del 29 de noviembre», ha agregado, ante lo que los asistentes han gritado a Sánchez: «¡Hijo de p***».

Abascal se ha pronunciado así en un acto electoral en Cornellà de Llobregat (Barcelona). El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno ha ironizado con que en el mitin de Sánchez «había de repente banderas de España: Parecía un mitin de Vox».

«Sánchez ha hecho una cosa que no sé si es porque me vio hacerla el día anterior en Madrid con una bandera muy grande. Ha salido con una banderita de plástico. Pedro, ¿quién te ha visto y quién te ve?», se ha mofado.

El presidente de Vox ha indicado que «Sánchez ha dicho una cosa que es verdad: que esta es la bandera de todos». Algo en lo que coincide Abascal, quien ha destacado que es enseña de «la democracia, de la Constitución» y es «la de todos». Como también es la de «nuestra historia colectiva, la de la unidad nacional, y la de nuestras libertades».

«Es mucho más que lo que él dice, pero ha dicho una parte de verdad, como es la bandera de todos y yo lo corroboro», ha proseguido, indicando que «también es la bandera de los militantes socialistas que estaban en el mitin. E incluso la de Pedro Sánchez, pero no la merece».

Sánchez también ha colgado un mensaje en redes sociales diciendo: «Ésta es nuestra bandera. La bandera de la Constitución española. La bandera de la democracia. La bandera de los derechos, de la igualdad, de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres».

Abascal le ha replicado nuevamente: «La bandera que has pisoteado. En Ceuta. En El Hierro. En Paiporta. En Urda. En Adamuz. En La Palma. En la pandemia. En el apagón. La bandera que traicionas con la inmigración masiva, con la Ley de Nietos, con el Pacto Verde, con Mercosur, con tu abandono de lo público. La bandera que insultas con la amnistía y con los pactos con Bildu».

Se envolvió en ella tras borrarla

Pedro Sánchez también se envolvió en la bandera de España en un mitin en Soria para desafiar a EEUU e Israel en medio del conflicto con Irán. «¡Hoy y siempre, España dirá no a la guerra!», declaró entonces el bravucón Sánchez que presentándose como un patriota cuando tan sólo unos días antes había borrado la bandera de España de su perfil en X. Una contradicción como su «no a la guerra» tras enviar tropas a Chipre.

En dicho discurso, Sánchez también aseguró también que España se había ganado el respeto de todo el mundo en aquellas semanas. «España no está sola. Nosotros somos los primeros en posicionarnos contra esta guerra y poco a poco muchos gobiernos se unen a nuestra posición», señaló señalado sacando pecho en aquel mitin. «Y tengo que deciros una cosa: Viendo el eco internacional que ha tenido la posición del Gobierno de España yo creo que podemos decir alto y claro que es un orgullo ser español», agregó.

El Gobierno de Sánchez rescató entonces su «no a la guerra» en evidente clave electoral, como ya hizo en 2003. Pero los hechos que está llevando a cabo no concuerdan con su discurso. Por un lado, Sánchez afirma que está en contra del régimen de Irán mientras su Gobierno se niega a prohibir el burka que somete a las mujeres musulmanas.

El Ejecutivo presume de feminista cuando el pasado mes de febrero, el PSOE y sus socios votaron en contra de sendas iniciativas de Vox y PP para extinguirlo de los espacios públicos. El Gobierno rechaza dichas iniciativas de la oposición alegando que chocan con la libertad religiosa consagrada en la Constitución.

Abascal denuncia que «España está secuestrada por una mafia presidida por la mentira, por la trampa y por el engaño más asqueroso». Y acusa a Sánchez de ser «el mejor amigo» de los ayatolás en Europa y de poner «en peligro a España». «Sánchez se ha convertido en un chiste y en un tonto útil de los peores regímenes que hay en el mundo», zanja.