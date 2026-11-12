La AEMET eleva la alerta por viento en la Comunidad Valenciana: «Peligro importante»

La AEMET ha elevado el nivel de alerta en la Comunidad Valenciana para este jueves 12 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja en el interior de la provincia de Valencia y el interior sur de Castellón, mientras que el aviso amarillo está establecido en el resto del territorio mediterráneo, salvo el sur de Alicante o el litoral de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las alertas por viento en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana volverá a vivir un día de tiempo inestable con precipitaciones débiles durante la madrugada y fuertes rachas de viento que serán más importantes en el interior. La AEMET ha decretado la alerta naranja hasta las 09.00 horas en el interior sur de Castellón y en todo el interior de Valencia, donde se esperan rachas máximas de 100 km/h.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha decretado la alerta amarilla hasta las 15:00 horas de este jueves 12 de noviembre en el interior de Alicante, el litoral norte de Alicante, además del litoral de Valencia y el interior norte de Castellón. También se ha decretado un aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de Castellón hasta las 23:59 horas, donde se espera un viento del suroeste de 50 a 60 km/h con olas de dos a tres metros.

«Cielo nuboso con precipitaciones débiles de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante la mañana», avisa la AEMET sobre las lluvias que se podrían producir durante la primera hora de la mañana en un día en el que se llegará a los 27 grados en la provincia de Alicante, que será la temperatura máxima en la Comunidad Valenciana. La mínima registrada en el territorio mediterráneo será de 11 grados, en el interior de Valencia y Castellón.

Alerta naranja por viento

La predicción del tiempo de la AEMET para este jueves 12 de noviembre en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo nuboso con precipitaciones débiles de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con cambios ligeros. Viento moderado de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el interior y en la franja litoral de Castellón.