La AEMET anuncia lluvias y temperaturas en ascenso en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha anunciado lluvias y subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 9 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «lluvia débil y dispersa» durante la mañana y también ha confirmado que los termómetros subirán en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 9 de noviembre.

Las lluvias vuelven a la Comunidad Valenciana en este lunes 9 de noviembre, en el que una buena parte de España estará en alerta amarilla y naranja por episodios de lluvias. «Cielo muy nuboso. Lluvia débil y dispersa en el interior de la mitad norte, por la mañana», ha informado la AEMET sobre las lluvias previstas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Así que la probabilidad de lluvia en la Comunidad Valenciana entre las 12:00 y las 18:00 horas llegará a ser del 80% en el norte de la provincia de Castellón, mientras que en la capital bajará al 40%. En Valencia capital, el porcentaje será del 65%, mientras que en Alicante la probabilidad de que llueva durante la mañana será del 40%.

La AEMET también ha confirmado una subida de las temperaturas para este lunes 9 de noviembre. La máxima del día quedará registrada en Alicante, donde se llegará a 25 grados, al igual que en Orihuela. «Cielo muy nuboso. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia, la máxima también será de 23 grados en la capital de la Comunidad Valenciana, mientras que las mínimas también se quedarán en 21 ºC. En Castellón también habrá una subida de las máximas durante el día y las mínimas, que llegarán hasta los 10 grados en la localidad de Morella, en el interior de la provincia.

Lluvias y temperaturas en ascenso en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 9 de noviembre es la siguiente:

Cielo muy nuboso. Lluvia débil y dispersa en el interior de la mitad norte, por la mañana. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable.