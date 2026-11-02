La AEMET lo confirma: lluvias y descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha anunciado lluvias y descenso de las temperaturas para este lunes 2 de noviembre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral del Mediterráneo. Estas precipitaciones irán acompañadas de un descenso de las temperaturas máximas en todo el territorio valenciano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana se prepara para un día de lluvias y temperaturas a la baja en este primer lunes de noviembre. La AEMET ha informado de «cielo nuboso» en general en el Mediterráneo, donde «no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables la primera mitad del día». La probabilidad de lluvia será mayor en la parte sur de la Comunidad Valenciana, donde hay un 90% de probabilidad de que llueva en Alicante entre las 12:00 horas y las 18:00 horas.

La AEMET también ha avisado de «temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en descenso» para este lunes 2 de noviembre. La máxima en la provincia de Alicante bajará hasta los 23 grados y las mínimas serán de 11 ºC en la zona de Alcoy. La mínima en la Comunidad Valenciana quedará registrada en 4 ºC en Morella, en el interior de la provincia de Castellón. En Valencia, la temperatura máxima del día será de 21 grados durante el día y bajará a 14 durante la noche. La mínima en la provincia será de 8 grados en la localidad de Requena, en el interior de la zona.

Lluvias y descenso de las temperaturas

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este lunes 2 de noviembre es la siguiente:

Cielo nuboso. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en descenso. Viento moderado del noreste en el litoral, rolando a este flojo a partir de mediodía, y a sur a partir de la tarde; en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales.