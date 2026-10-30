La AEMET avisa de lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que estas precipitaciones se producirán principalmente en el litoral del Mediterráneo a partir del mediodía y también informa de una bajada de las temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo de la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de octubre.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día de lluvias y temperaturas a la baja antes de una semana en la que se espera que las precipitaciones sean protagonistas. La AEMET ha avisado de que en este viernes 30 de octubre habrá lluvias que se sucederán a partir de las primeras horas de la tarde en el litoral de la costa. «Cielo cubierto de nubes altas y bajas por la mañana que evoluciona a intervalos nubosos de nubes bajas por la tarde. Chubascos en el litoral a partir del mediodía», avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

Según informa la AEMET en sus canales oficiales, la probabilidad de que llueva en Valencia y Castellón será del 100% entre las 12:00 horas y las 18:00 horas. En Alicante, la probabilidad de que llueva será del 25%, mientras que en el norte de la provincia será del 85%.

La AEMET también ha avisado de «temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso». La máxima en la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de octubre y la mínima del día estarán en la provincia de Valencia, en Requena, donde los termómetros bajarán hasta los 9 grados. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 23 ºC y la mínima de 15 ºC. En Castellón la máxima también será de 23 grados y la mínima será de 10 grados en Morella.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este viernes 30 de octubre es la siguiente:

Cielo cubierto de nubes altas y bajas por la mañana que evoluciona a intervalos nubosos de nubes bajas por la tarde. Chubascos en el litoral a partir del mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, salvo en el tercio sur, donde se mantendrán sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a flojo moderado de componente este.