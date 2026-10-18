Así azota la DANA la Comunidad Valenciana: más de 200 litros en la comarca de Gandía y nuevo Es Alert

La DANA Adam, que azota la Comunidad Valenciana, se está cebando con la comarca de La Safor, al sur de la provincia de Valencia, donde se han recogido precipitaciones de más de 216 litros en Real de Gandía, 211 en Rafelcofer y 211 en Benirredrá, según los registros de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET). En esa comarca, un total de 17 observatorios de nueve poblaciones ha superado registros por encima de los 100 litros. En Gandía, las lluvias superan los 190 litros. En la provincia de Alicante, la mayor afección se ha producido en la comarca de la Marina Alta. En concreto, en Jávea, donde los registros alcanzan los 97 litros. El episodio más adverso se espera a partir de las 14:00 horas de este domingo, por acúmulo de lluvias.

En el vídeo que ilustra esta información se puede ver cómo las lluvias han anegado calles de la localidad de Gandía. El agua ha entrado también en algún parking subterráneo debido a la fuerte intensidad de las precipitaciones registradas.

La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo Es Alert a la población del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante en torno a las 13:20, ante las lluvias persistentes, precipitaciones intensas y riesgo de inundaciones.

En ese mensaje de alerta de Protección Civil, se pide a los ciudadanos que eviten desplazamientos, no crucen zonas inundables, incluso con poca agua. Y que, en caso de incremento del nivel del agua, busquen lugares elevados o suban a plantas superiores, no bajen a sótanos ni garajes ni hagan uso de ascensores. Y que se preste especial atención a las personas vulnerables.

A lo largo de las últimas 24 horas y hasta las 10:00 horas de este domingo, se habían producido un total de 143 incidencias relacionadas con el episodio de precipitaciones. De ellas, 43 en la provincia de Valencia; cuatro en la de Castellón y 65 en la provincia de Alicante. Fundamentalmente, estos incidentes han estado relacionados con caídas de cascotes, ramas e incidencias de circulación. En concreto, algún coche atrapado.

La incidencia más relevante en relación con los episodios de lluvias en esta última comarca ha sido el rescate por parte del helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante de un varón de 44 años, que salió a correr este sábado en la zona de Sant Pere del Montgó y no volvió, por lo que a las 04:49 horas se emitió el aviso de su desaparición. El vehículo que transportaba al desaparecido fue hallado más tarde. Y se efectuó una primera batida por tierra, dado que la noche impedía el trabajo de los medios aéreos. Finalmente, ha sido localizado a las 08:11 horas de este domingo. Había quedado enriscado. Y no podía avanzar ni retroceder. Finalmente, este domingo, ha podido ser rescatado.