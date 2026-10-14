La AEMET avisa de la llegada de una DANA que va a dejar lluvias intensas y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Baleares

Mallorca podría experimentar un giro brusco de temperaturas este fin de semana, entre el 17 y 18 de octubre. Después de varios días de estabilidad y temperaturas superiores a las habituales para el otoño, la AEMET sigue de cerca la posible llegada de una DANA que se formaría sobre Francia y que podría alcanzar las Islas Baleares.

La jornada que más preocupa a los meteorólogos es el domingo 18 de octubre, cuando la previsión contempla lluvias fuertes o muy fuertes y rachas importantes de viento que podrían alcanzar los 30 km/h en algunos puntos del archipiélago balear. También se contempla una importante bajada de las temperaturas máximas. «En la AEMET estamos muy vigilantes», ha advertido Jorge Rodríguez, portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología en las Islas.

¿Qué tiempo va a hacer en Baleares este fin de semana?

La AEMET confirma lluvias para los próximos días que vendrían acompañadas de un descenso importante de las temperaturas. Según explica Rodríguez, las predicciones aseguran que podrían producirse una bajada de unos 5ºC en las máximas durante la jornada del domingo 18.

De esta forma, los termómetros podrían situarse entonces entre los 19 y los 21 grados, lejos de los valores previstos para los días anteriores. El cambio resultaría especialmente perceptible porque Mallorca atraviesa una semana con temperaturas superiores a las normales para esta época. Hasta el viernes, las máximas oscilarán entre los 24 y los 28 grados.

¿Se activarán avisos por lluvias y viento en Baleares?

Ante la llegada de la DANA, la AEMET no descarta que sea necesario activar avisos meteorológicos si se confirma la predicción para el fin de semana. Sin embargo, la información aún no está clara y todavía no se confirma la activación de avisos para el domingo. Por ello, los residentes y visitantes de Mallorca deberán prestar atención a las próximas comunicaciones oficiales.

Si la trayectoria de la DANA favorece la llegada de aire frío en altura y condiciones inestables a Baleares, aumentaría la posibilidad de precipitaciones importantes.