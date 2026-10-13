Meteorólogos instan a preparanos en España: entre el 13 y 15 de octubre llega un anticiclón con tintes de récord en España

España afronta una semana marcada por un episodio de estabilidad atmosférica y temperaturas inusualmente altas para mediados de octubre. La llegada de una potente dorsal anticiclónica favorecerá el ascenso de los termómetros entre el martes y el jueves, con máximas que podrían alcanzar los 32 grados en algunas zonas del sur peninsular. El fenómeno presenta características excepcionales en altura, aunque la previsión también apunta a un posible cambio de tiempo durante el fin de semana.

Un anticiclón excepcional en altura

Según la previsión, la dorsal anticiclónica que se instalará sobre España alcanzará una intensidad extraordinaria en torno a los 5.500 metros de altitud. Los modelos meteorológicos sitúan sus valores por encima de los registrados en más del 99 % de los días de octubre, con posibilidad de alcanzar registros récord entre el martes y el jueves.

Este dato no significa que se vaya a batir necesariamente un récord de temperatura en superficie. Se refiere a la intensidad de la estructura atmosférica en altura, que favorece los movimientos descendentes del aire y dificulta, en general, la formación de nubes y precipitaciones.

Temperaturas de hasta 32 grados

El episodio dejará un tiempo más propio de finales de verano que de mediados de otoño. Las máximas podrían superar los 30 grados en el valle del Guadalquivir, el oeste de Extremadura y algunos puntos de Castilla-La Mancha, mientras que en numerosas comunidades se esperan valores superiores a los 25 grados.

Sevilla podría alcanzar los 32 grados, mientras que Badajoz y Córdoba rondarían los 30. En Madrid, los termómetros podrían llegar a los 27 grados. Estas cifras reflejan una anomalía térmica destacable para la época, aunque las temperaturas concretas dependerán de la evolución de los modelos y de las condiciones locales.

Noches frías y lluvias en el Mediterráneo

Pese al calor de las horas centrales, el ambiente seguirá siendo otoñal durante la noche. Las mínimas podrían bajar de los 12 grados en amplias zonas del interior peninsular, con valores inferiores a los 10 grados en algunos puntos y heladas débiles en áreas de montaña.

La estabilidad tampoco será uniforme en todo el país. Entre el miércoles y el jueves podrían aparecer lluvias en el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas de Ibiza y Formentera, generalmente débiles o moderadas, aunque localmente podrían acumular cantidades más significativas.

¿Cuándo cambiará el tiempo?

La situación podría evolucionar a partir del viernes, cuando aumentaría la inestabilidad en el Cantábrico, especialmente en Asturias, Cantabria y el País Vasco. De cara al fin de semana, los modelos contemplan la posible llegada de una DANA desde Francia, que podría extender las precipitaciones a otras zonas de la península y Baleares.

No obstante, todavía existe incertidumbre sobre su trayectoria e intensidad. Por ello, habrá que seguir las próximas actualizaciones de la AEMET para comprobar si se confirma este cambio de tiempo o si el anticiclón mantiene su influencia durante más jornadas.