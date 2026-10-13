El cielo se presentará poco nuboso en toda la provincia, aunque por la mañana podría haber intervalos de nubes bajas y en el interior se esperan algunas brumas. A lo largo del día, el pronóstico indica un ligero ascenso de las temperaturas y viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de octubre

Barcelona: cielo gris con lluvias a la vista

Hoy, el cielo de Barcelona se despereza lentamente, mostrando un matiz gris que anticipa las lluvias que asoman en el horizonte. A primera hora de la mañana, la probabilidad de chubascos es alta y el ambiente se siente algo pesado debido a la humedad que rozará el 85%. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados, permitiendo que el sol, que saldrá a las 08:00, intente brillar, aunque las nubes tengan otros planes.

Ya por la tarde, es probable que se intensifiquen las precipitaciones, con un ambiente aún más cargado y temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados. El viento soplará suave del este, aportando algo de frescura, aunque sus ráfagas máximas podrían llegar a ser notables. Cuando el sol se esconda a las 19:13, la sensación térmica podría descender a los 19 grados, invitando a buscar refugio bajo la lluvia que, sin duda, marcará el ritmo del día.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvias a la vista

El aire en L’Hospitalet de Llobregat se siente pesado y cargado de inestabilidad, como un presagio de un tiempo que promete ser impredecible. A medida que el sol asoma tímidamente, el cielo se muestra gris y agitado, dando paso a un día donde la lluvia se anticipa con fuerza en cada rincón. Las temperaturas oscilan entre los 18 y 25 grados Celsius, mientras el viento comienza a soplar, llevando consigo el perfume de la inminente tormenta.

La mañana comenzará con un 90% de probabilidad de lluvias, que irá cediendo ligeramente para dejar espacio a un 65% por la tarde-noche. El viento soplará con ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h, intensificando la sensación térmica, que se siente más baja de lo habitual. Con un ambiente tan cambiante, mejor llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir, ya que las lluvias intensas podrían sorprender en cualquier momento.

Ambiente húmedo con posibles lluvias en Badalona

La jornada en Badalona comienza con una notable probabilidad de lluvia, que alcanza el 85% durante la madrugada y el mediodía, dando paso a un ambiente húmedo y pesado. Con temperaturas que fluctúan entre los 18 y 24 grados Celsius, el cielo se presentará mayoritariamente cubierto, especialmente por la mañana. El viento soplará de manera suave, a unos 5 km/h, sin embargo, se recomienda estar atento a las posibles ráfagas que podrían llegar hasta 40 km/h.

A medida que la tarde avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 50%, con un cielo que se irá despejando, permitiendo disfrutar de una temperatura agradable. El sol comenzará a dejar su huella a partir de las 19:13, ofreciendo hasta 11 horas de luz, aunque se deberá estar preparado para noches frescas y con una sensación térmica que podría sentirse más baja en 18 grados.

Ambiente templado con nubes y posibilidad de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo cambiado y algo nuboso, con temperaturas templadas que oscilarán entre los 14 y los 25 grados. Las nubes pueden traer algunas gotas durante la mañana y se espera un ligero aumento en las probabilidades de lluvia a medida que avance el día, especialmente en la tarde-noche, pero sin causar mayores preocupaciones.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por los parques de la zona o para realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo permitirá hacer frente a las pequeñas variaciones de la jornada.