El 7 de diciembre de 1949, una maestra leonesa que daba clases en Ferrol presentó la patente de un libro que se leía pulsando botones. Se llamaba Ángela Ruiz Robles. En la memoria de su invento escribió para qué lo había hecho: para «conseguir el máximo de conocimientos con un mínimo de esfuerzo».

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la considera hoy precursora del libro electrónico. Su invento nunca llegó a comercializarse. Pero en 1949 ya planteaba un libro que se iluminaba y en el que el tema elegido aparecía con solo pulsar.

La patente, con el número ES0190698, se publicó el 16 de enero de 1950. Su título era Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. El documento original, escrito a máquina y con sus dibujos, puede consultarse en la web de la OEPM.

Una maestra inventora

Según la ficha de la OEPM, nació en Villamanín (León) el 28 de marzo de 1895 y murió en Ferrol el 27 de octubre de 1975. Fue maestra, escritora e inventora.

Estudió en la Escuela de Magisterio de León y dio clases en escuelas de León y de Galicia. Según la ficha, dirigió el Instituto Ibáñez Martín de Ferrol entre 1949 y 1959.

La OEPM cuenta que también daba clases nocturnas gratuitas. Y que entre 1938 y 1946 escribió y editó la mayor parte de su obra, un total de dieciséis libros.

Lo que escribió en 1949

La memoria de su patente, que se conserva en la OEPM, explica su razonamiento. Empieza por los materiales nuevos de su época, como la electricidad o el llamado cristal irrompible (plexiglás), que veía aplicados a los avances y al bien común de la Humanidad.

Después habla de la enseñanza. Quería aprovechar los momentos en que la atención está fija, evitando y aminorando las fatigas intelectuales. Y conseguir el máximo de conocimientos con el mínimo esfuerzo.

Y concluye: «Es por lo que apliqué mis facultades intelectuales a la labor de ingeniar o inventar la manera de que el libro participase de las admirables ventajas que estas materias (o sus similares) proporcionan».

Un libro con pulsadores

El invento funcionaba con pulsadores. Según la reivindicación de la patente, el libro llevaba tantos pulsadores como partes, lecciones o temas tuviera la obra.

Al presionar el pulsador elegido, la hoja correspondiente se elevaba con un sistema de palancas. En la versión eléctrica, además, se iluminaba.

Ella misma lo resumía en la memoria: en vez de buscar la parte que interesa, «se presenta ella con solo pulsar». También preveía materiales con aumento, «por lo que este reduciría el libro considerablemente en volumen y peso».

La Enciclopedia Mecánica

La patente de 1949 no llegó a materializarse, aunque la OEPM indica que pagó sus anualidades hasta 1961. Desde al menos 1952 trabajaba en un proyecto más ambicioso, la Enciclopedia Mecánica.

En 1962 solicitó una segunda patente, la de un aparato para lecturas y ejercicios diversos. Según la OEPM, era un libro portátil, ligero y sencillo, que reunía varias asignaturas y facilitaba los contenidos a los alumnos con dificultades visuales.

Se construyó un prototipo, diseñado con las medidas de un libro: 24 por 22 centímetros y 6 de grosor.

En su descripción de la Enciclopedia Mecánica, la OEPM explica que las bobinas contenían los libros y que los temas se pasaban con un simple movimiento de dedos. Y añade que daba solución al enorme peso de libros y cuadernos que cargaban sus alumnos.

Premios y memoria

La Enciclopedia Mecánica no llegó a comercializarse, pero recibió numerosos premios. Entre los de su autora, en 1952 ganó la Medalla de Oro y el primer premio en la Exposición Nacional de Inventores Españoles.

Desde 2006, según la OEPM, el Museo Pedagógico de Galicia (MUPEGA), en Santiago de Compostela, expone la Enciclopedia Mecánica. En 2016, Google le dedicó un doodle en el aniversario de su nacimiento.

Su lección podría resumirse así: usar la técnica de cada época para aprender más con menos esfuerzo. Lo dejó escrito en una patente hace casi 77 años.

Otras figuras de la técnica también dejaron su lección. La bioquímica Margarita Salas defendió la investigación básica. Leonardo Torres Quevedo construyó un ajedrecista automático, y Ada Lovelace escribió en 1843 lo que una máquina podía y no podía hacer.

Las citas proceden de la memoria descriptiva de la patente ES0190698 (OEPM, 1949). Los datos biográficos, de la ficha de Ángela Ruiz Robles de la OEPM.

Crédito de la imagen: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).