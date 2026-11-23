Una encuesta a pie de cola frente al consulado de España en Buenos Aires (Argentina) para conocer el sentir de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos sirve para hacerse una idea de cuál es su candidato preferido. Y no hace falta ser ningún lince para concluir que su preferido, por abrumadora mayoría, es Pedro Sánchez. «Que no gobierne la derecha», declara la mayoría de entrevistados, porque «Sánchez es el futuro» y «hay que continuar con el proceso actual y no dejar que la derecha toque el poder». Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos y los argentinos nacionalizados lo son con el presidente del Gobierno. Cómo no serlo, si les ha permitido obtener el pasaporte español sin más requisitos que alegar que eran descendientes de exiliados, sin probarlo ni certificarlo con documento alguno. Así que el fervor sanchista es natural. Buenos Aires se ha convertido en «la tercera provincia de España» ante el aumento masivo de ciudadanos españoles en Argentina, y especialmente en la demarcación consular de Buenos Aires, a raíz de las solicitudes de nacionalidad presentadas con la Ley de Nietos.

Entre los encuestados por OKDIARIO en el consulado de España en Buenos Aires hay quienes admiten abiertamente que votarán al candidato socialista «por agradecimiento» a la Ley de Nietos desplegada por este Gobierno, que permite que sus hijos también tengan la nacionalidad española. Otra argentina va más allá y se viene arriba: «Es necesario que vengamos a votar para apoyar al Gobierno actual, para reforzarlo y contrarrestar el avance de la derecha en el mundo». Y otro, menos al día de la política española, proclama: «No estoy muy al tanto de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero por lo poco que leo, estoy a favor de él».

Como para no estarlo. También hay quien compra a pies juntillas el relato sanchista: «Existe la posibilidad de que gobierne la extrema derecha y prefiero que esto no ocurra, ya que tengo familiares viviendo en España y considero que un Ejecutivo de PP-Vox traería retroceso en algunas cosas», manifiesta otro de los votantes del PSOE. En suma, en Buenos Aires arrasa Pedro Sánchez. ¿Lo dudaba alguien? A esta gente que no le hablen de fraude.