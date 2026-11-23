Iniciamos la última semana de la campaña electoral, que culmina el próximo viernes. Unas elecciones en las que España no se juega sólo el decidir quien la gobernará los siguientes cuatro años, sino su propio futuro colectivo como nación. Nación de la que la Constitución establece en su artículo 2º que se fundamenta «en su unidad, que es indivisible». Este principio ha estado vigente hasta que con Sánchez hemos podido comprobar que esa unidad estará vigente en función de lo que exijan sus intereses para seguir en el poder. Para lo cual «cambiará de opinión» cuantas veces sea oportuno hacerlo.

La experiencia del tiempo transcurrido desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018 lo ha acreditado plenamente, pactando cuantas cesiones le han exigido sus socios y aliados parlamentarios. A cuyo efecto las declaraciones de quien permitió su última investidura con sus siete votos, son una prueba demoledora. Que ni siquiera él mismo se atrevió a desmentirla en su «cara a cara» cuando en el inmediato comienzo del debate, Feijóo se lo planteó. Guardando un absoluto silencio -que ante la gravedad de las acusaciones de Puigdemont y la experiencia de lo sucedido- se le puede aplicar el refrán popular de que «quien calla, otorga».

Unos aliados políticos que le tienen «tomada la medida» y que no van a desaprovechar la oportunidad, como el mismo residente en Waterloo afirmó, para «derrotar a España». Es decir, que no estamos ante unas nuevas elecciones entre candidatos de la «derecha y la izquierda» o entre «conservadores y progresistas», sino una realidad muy diferente y de especial gravedad. Porque estamos ante un candidato dispuesto a todo para seguir en el poder. Apoyado por partidos cuya prioridad política, como se jactan de proclamar, es literalmente acabar con la unidad de España.

Un candidato «socialista y progresista» cuyo sentido del Estado lo define claramente el hecho de que tras el ataque y violación de nuestra integridad territorial en Ceuta -en expresión literal suya en su única visita realizada desde entonces 31 de julio- se fuera de vacaciones de verano a Lanzarote. Para, a su regreso a Madrid tres semanas después, agradecerle a Marruecos su colaboración para recobrar la normalidad. Normalidad que cuatro meses después no han recobrado todavía los ceutíes. La conducta política seguida en este acontecimiento, su política migratoria y sus cesiones a Bildu, ERC y Junts definen una actuación política que suscita una reflexión significativa.

Recordando que la primera visita que recibió en Moncloa fue precisamente la de George Soros, el promotor y financiador de la Open Society, y su Open Arms, que promueve un nuevo orden en el que los Estados pierdan sus fronteras, delimitan un territorio con sus específicos rasgos identitarios propios y con cuyo hijo sucesor Alex Soros es pública y conocida la relación que mantiene.

Con buen criterio Feijóo exhorta a sus seguidores a no olvidar lo que sucedió en 2023, cuando ganó el cara a cara y las elecciones, y el investido presidente fue Sánchez. Para seguir trabajando hasta el último día por cuantos votos sea posible. A lo que es preciso añadir que los representantes en las mesas electorales vigilen la limpieza del escrutinio.

La ley de nietos y la insistencia de Sánchez en dirigirse a Feijóo para que «se comprometa a aceptar el resultado de las urnas» dan pie a todo tipo de especulaciones. Sin temor alguno a ser acusados de conspiracionistas o conspiranoicos por quien ocultaba una urna y papeletas detrás de una cortina. No es exagerado en absoluto afirmar que una legislatura más del sanchismo puede generar una crisis social y política de muy graves e imprevisibles consecuencias. Es un auténtico Frente Popular ampliado con los mismos socios y aliados en el Gobierno y en el Congreso que su lamentable e histórico predecesor. Es evidente que la España y el mundo actual no son los de entonces pero algunos políticos persiguen los mismos objetivos con los medios actuales. Quedamos vigilantes y esperanzados en que la voluntad de los españoles sea acertada y aceptada. Por todos y, sobre todo, por Sánchez.