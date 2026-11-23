Mª Carmen González entró en Renfe en 1980 como ayudante de maquinista. Tenía 23 años cuando empezó a subirse a las locomotoras, según contó ella misma en 2018. Y recuerda un oficio muy distinto al de hoy: «Aquello era todo mucho más manual, tenías que conocerte la línea por la que ibas».

Lo explicó en una entrevista que grabó el Museo del Ferrocarril de Madrid, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el 13 de junio de 2018. Era parte de su proyecto Mujeres Maquinistas, dedicado a las primeras mujeres que condujeron trenes en Renfe.

La acompañaban Gloria Esparza y Pilar Cordero, que entraron en 1981. Las tres fueron de las pocas mujeres que lograron plaza en aquellos primeros años.

Cuando se entraba por la mili

Hasta entonces, a la conducción de trenes se llegaba sobre todo por el servicio militar. Según el resumen de la transcripción oficial, eso dejaba fuera a las mujeres.

A principios de los 80 se abrió durante unos años el acceso por oposición. Pilar Cordero lo recordaba así: fue una «casualidad, tres años que hubo que admitieron plazas públicas y fue cuando entramos, las pocas que nos colamos».

Mª Carmen estaba terminando arquitectura técnica cuando se presentó. Venía de familia ferroviaria, aunque en su casa no eran muy partidarios de que entrara de ayudante.

Una japonesa como primera máquina

Entonces no se salía de la escuela como maquinista. Mª Carmen explicó en la entrevista que ellas empezaron como ayudantes de maquinista, y que ahora sí se sale de la escuela siendo maquinista.

En la cabina iban dos personas, el maquinista y su ayudante. El ayudante se sentaba donde había asiento, a veces en una banqueta.

Su primera máquina como ayudante, en Barcelona, fue una locomotora de la serie 269. La llamaban «una japonesa». Como ayudante también rotó en máquinas de la serie 7600, a la que llama «la francesa», con trenes de viajeros y de mercancías.

Conocer cada cuesta

A ella le gustaba conducir. Y lo hacía en una época en la que el maquinista hacía casi todo a mano.

Contó que no era como ahora, que es casi todo automático. Con un mercancías pesado, había que saber dónde estaban las subidas y las bajadas para frenar a tiempo.

Lo resumió en una frase: «Era como más artesanal, más maquinista». Gloria Esparza lo comparó con los coches de hoy, que se aparcan solos.

El arco de señales de Atocha

Pilar Cordero recordó su llegada a Atocha con un tren. Allí se encontró con un enorme arco de señales y no sabía cuál era la suya.

«Decías madre mía, cual será, de todas estas, cuál será mi señal», relató. Mª Carmen añadió que aquel puente de señales era impresionante, y que además tenía señales de brazo.

Las jornadas eran larguísimas. Mª Carmen recordó que había veces que pasaba 12 o 13 horas subida en una máquina.

Doce mujeres en toda España

Mª Carmen calculaba que en su primer curso eran unos 400 o 500 alumnos en toda España, aunque advirtió que no lo podía asegurar. «Y en total creo que éramos 12 mujeres», añadió.

En Madrid coincidió con otras dos compañeras, pero las pusieron a cada una en una clase distinta. Según contaron, los vestuarios y los baños de depósitos y dormitorios eran de hombres. Pilar llegó a colgar un cartel de «señoras» para cerrar el baño.

En 2018, cuando se grabó la entrevista, Mª Carmen seguía trabajando en Renfe, aunque ya no en la conducción. Pilar Cordero ya estaba jubilada desde diciembre. Gloria Esparza, que pasó a la informática de la empresa tras ocho años en tracción, se jubilaba esa misma semana.

Otra pionera, en Cataluña

No fueron las únicas. El Museo del Ferrocarril de Cataluña dedicó en 2023 su proyecto Mujeres del Tren a Loli Ramírez Espejo, que aprobó en 1982 la convocatoria de ayudantes de maquinista.

Según esa ficha, aquel año aprobaron 130 personas y solo 7 eran chicas. Loli pasó once años como ayudante y en 1993 empezó a llevar trenes de Cercanías ella sola, con trayectos que a veces terminaban en Manresa, Vic o Puigcerdà.

Otros testimonios de técnica en Techy: la lección de Margarita Salas sobre la investigación básica y el hipogeo del Bernabéu, otra obra de ingeniería española. Y bajo Madrid sigue avanzando la tuneladora Mayrit.

Las citas proceden de la transcripción de la entrevista del proyecto Mujeres Maquinistas, grabada por el Museo del Ferrocarril de Madrid (Fundación de los Ferrocarriles Españoles) el 13 de junio de 2018.

Crédito de la imagen: Museo del Ferrocarril de Cataluña.