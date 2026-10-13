El 13 de octubre de 2026, en toda la provincia de Bilbao se espera un día nuboso, con nieblas y brumas al amanecer y al anochecer, pero que dejarán pasar claros en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo y variable, predominando del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo parcialmente nublado y riesgo de chubascos

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, ofreciendo un respiro de tranquilidad con una suave brisa que apenas se siente. A primera hora del día, la temperatura mínima de 14 grados envuelve a la ciudad en un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. Aunque habrá algunos momentos de sol intercalados, la probabilidad de que aparezcan algunos chubascos por la tarde-noche no se puede descartar, así que es mejor llevar un paraguas a mano. La humedad, que se mantendrá alta, hará que el ambiente se sienta algo cargado a lo largo del día.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 25 grados, lo que generará una sensación térmica similar, permitiendo disfrutar de las largas horas de luz hasta que el sol se esconda en el horizonte a las 19:31. Con una brisa leve, el viento no será un problema, aunque las ráfagas más fuertes podrían sorprendernos en algún momento. Así que, aunque el tiempo sea un cómplice inconstante, habrá intervalos agradables para disfrutar de un paseo al aire libre.

Nubes inquietas con probabilidad de lluvia en Baracaldo

El día en Baracaldo se presenta inquieto, con nubes que parecen cernirse sobre la ciudad, anticipando un tiempo cambiante. Las primeras luces matutinas llegan con una temperatura templada de 14 grados, mientras el viento sopla suave desde el norte, marcando un inicio tranquilo que pronto puede transformarse.

A medida que avanza la jornada, el viento se intensificará y las temperaturas alcanzarán los 24 grados, pero la tarde traerá consigo una probabilidad de lluvia del 5%, sumándose a una sensación térmica que puede rondar incluso los 24 grados. La humedad también jugará su papel, alcanzando niveles del 100% en algunos momentos. Es un buen día para no olvidar llevar un paraguas a la mano.

Guecho: cielo despejado con ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de sol que saldrá a las 08:23. La temperatura mínima rondará los 15 grados y a medida que avance la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 21 grados, con una sensación térmica agradable de 22. La humedad se sentirá en el ambiente, con niveles que llegarán hasta el 80%, lo que generará un ambiente algo pesado, aunque sin riesgo de lluvia en estas horas.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 17 grados. La probabilidad de lluvia en este tramo es del 5%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas. Con vientos suaves del norte a 10 km/h y rafagas máximas de 4 km/h, el día se mantendrá fresco, brindando unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:32.

Santurce: cielo nublado y ambiente agradable

La mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 22 grados. El viento, ligero del norte, hará que la sensación térmica sea agradable. Aunque existe una leve posibilidad de lluvia hacia la tarde, el día se mantendrá mayormente estable.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, aprovechando el ambiente tranquilo. Los que deseen salir, encontrarán una jornada propicia para disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.

Cielo despejado y tarde soleada en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos despejados que permiten disfrutar de un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Con temperaturas que rondan los 14 grados, la sensación térmica se mantiene agradable, perfectas para salir abrigado pero sin excesos.

A medida que avanza la jornada, el sol hará su aparición y elevará la temperatura hasta los 26 grados por la tarde. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la noche, es recomendable salir con ropa ligera y disfrutar del buen tiempo. Las suaves brisas del viento contribuirán a que la tarde sea muy placentera.