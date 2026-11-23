Todo comenzó en la cocina de casa, con una idea aparentemente sencilla: conseguir una bacon cheeseburger extraordinaria. Después de años probando hamburguesas, especialmente durante sus viajes y estancias en Estados Unidos, Marlon Torrents e Inés Pérez de Olacoechea empezaron a desarrollar una receta propia sin imaginar que acabaría convirtiéndose en el producto más emblemático de una marca gastronómica en plena expansión.

Casi cuatro años después del nacimiento de Marlons, aquella primera hamburguesa se ha convertido en el símbolo de un proyecto empresarial que prevé superar los tres millones de euros de facturación en 2026 y que prepara una nueva apertura en el número 90 de la calle Alcalá de Madrid.

Lo que comenzó como un negocio centrado en el reparto de hamburguesas a domicilio ha evolucionado hacia un modelo que combina restaurantes físicos, delivery y participación en grandes eventos gastronómicos. El reparto continúa siendo uno de sus pilares fundamentales, ahora reforzado por un acuerdo de exclusividad con Glovo, plataforma que acompaña a la compañía en esta nueva etapa de crecimiento.

Desde su nacimiento, Marlons estima haber acumulado entre ocho y diez millones de euros de facturación, con una estructura que actualmente reúne entre 20 y 30 profesionales. Su desarrollo se ha financiado principalmente mediante recursos propios y financiación bancaria, sin haber incorporado todavía un socio estratégico para impulsar una expansión de mayor escala.

Sin embargo, para sus fundadores, el verdadero objetivo va mucho más allá de alcanzar determinadas cifras de facturación. Su ambición es construir una compañía sólida, rentable y duradera, capaz de crecer sin perder su identidad ni la calidad que ha convertido a Marlons en una marca reconocible.

«Queremos crecer con ambición, pero sin sacrificar la sostenibilidad del negocio. No se trata de abrir restaurantes por abrirlos ni de crecer a cualquier precio. Queremos construir una marca que esté aquí para quedarse, que dentro de muchos años siga formando parte de la vida de nuestros clientes y que incluso sus hijos y nietos puedan seguir disfrutando de Marlons», explica Marlon Torrents, cofundador de la compañía.

Del delivery a un restaurante rentable junto al Santiago Bernabéu

Uno de los principales puntos de inflexión en la trayectoria de Marlons llegó a finales de 2025, con la apertura de su primer restaurante propio en el número 13 del Paseo de la Habana, a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu.

El establecimiento, con capacidad para más de 60 comensales, servicio en sala, terraza y reparto a domicilio, fue concebido bajo el concepto New York Chic, una interpretación contemporánea del clásico diner estadounidense que combina referencias urbanas con una estética más sofisticada.

La apertura permitió a Marlons trasladar al espacio físico una identidad que hasta entonces se había desarrollado principalmente a través de las plataformas de reparto, demostrando que una marca nacida en el entorno digital también podía construir una experiencia gastronómica propia.

Los resultados han respaldado esta apuesta. El restaurante del Paseo de la Habana prevé alcanzar 1,5 millones de euros de facturación durante el ejercicio 2026, con un retorno estimado de la inversión inferior a dos años. Estas previsiones corresponden exclusivamente a este primer establecimiento y reflejan la buena acogida de una propuesta que ha crecido fundamentalmente de manera orgánica.

Aunque su ubicación y el dinamismo del barrio han contribuido a su desarrollo, Marlon e Inés atribuyen buena parte de este crecimiento a la aceptación del producto, la recurrencia de sus clientes y el boca a boca, uno de los principales motores de Marlons desde sus comienzos.

«Esperamos a tener la experiencia suficiente antes de abrir nuestro primer restaurante propio y fue una decisión acertada. El crecimiento ha sido fundamentalmente orgánico, gracias al boca a boca, la visibilidad del local y, sobre todo, a los clientes que vuelven. Hemos demostrado que Marlons funciona también en sala y que tenemos mucho recorrido por delante», señala Inés Pérez de Olacoechea.

La ubicación junto al Santiago Bernabéu también ha permitido ampliar el perfil de sus consumidores. Aunque el público más representativo de la marca se sitúa entre los 24 y los 35 años, el restaurante ha atraído a familias, residentes de la zona, trabajadores de oficinas y visitantes internacionales vinculados a la actividad turística y deportiva del estadio.

«Durante la celebración del partido de la NFL en Madrid, en noviembre de 2025, llegamos a vender más de 2.000 hamburguesas, una muestra de la capacidad de los grandes acontecimientos para impulsar la actividad gastronómica en este entorno», indica Marlon Torrents.

Glovo, un aliado estratégico

El reparto a domicilio forma parte del ADN de Marlons desde sus orígenes. Antes de abrir su primer restaurante, la compañía ya había desarrollado una comunidad de clientes que descubrieron sus hamburguesas a través del delivery, un canal que continúa siendo fundamental en su modelo de negocio.

Actualmente, Marlons está disponible en exclusiva en Glovo, plataforma que ha realizado una apuesta por la marca y que acompaña a la compañía en su nueva etapa de expansión.

Esta alianza permite seguir acercando sus hamburguesas a los consumidores que prefieren disfrutarlas en casa y consolidar un modelo en el que el reparto y la restauración presencial se complementan.

Para sus fundadores, ambos canales responden a una misma filosofía: ofrecer un producto de calidad y una experiencia reconocible, independientemente de dónde decida consumirlo el cliente.

La apuesta por Glovo también refleja la importancia que Marlons concede a sus orígenes. Aunque la marca está evolucionando hacia restaurantes con una propuesta gastronómica y de hospitalidad cada vez más completa, el delivery seguirá siendo una de sus principales líneas de actividad.