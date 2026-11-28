La Junta Electoral Provincial (JEP) de Zaragoza ha ordenado este sábado al e la retirada de una publicación en la red social X por considerarla contraria a la ley electoral. La publicación, ya eliminada, pedía el voto para la formación socialista durante la jornada de reflexión.

La Junta Electoral ha tomado la decisión tras una denuncia del Partido Popular que apuntaba a una publicación en la cuenta de la red social del PSOE de Aragón que vulneraba la ley electoral a juicio de los populares. En el post, publicado este sábado, se incluía el hashtag «votaconfuerza».

La JEP de Zaragoza ha concluido que la publicación era una llamada genérica a la participación el día de la votación, pero que incluía enlaces a dos etiquetas de contenido electoral y una invitación al voto al propio PSOE. La resolución de la Junta Electoral, firmada por la secretaria María Luis Guillén Fleta, establece que el enlace de la publicación «excede el mero formato de fomento de la participación».

Con esta resolución la JEP establece la retirada inmediata del contenido publicado durante la jornada de reflexión por vulnerar la prohibición contenida en el artículo 53 de la ley electoral.

El PP de Aragón ha lamentado que «el PSOE haga trampas hasta el último día de la campaña electoral». Los populares aragoneses también han recordado que la Junta Electoral ya dictaminó que los socialistas vulneraron la ley electoral con la «visita promocional» del ministro Planas a una obra de regadíos en la comarca de Monegros acompañado de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE de Aragón.

Aquella resolución de la Junta provincial estimó la denuncia del Partido Popular contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentada el 19 de noviembre, tras una visita institucional a unas obras de regadío en Bujaraloz (Zaragoza) y Sariñena (Huesca).