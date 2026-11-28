El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado que ofrece al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot —quien hace semanas ha recibido el encargo de formar Ejecutivo tras reunir 67 apoyos en el Parlamento de Israel— ocupar la jefatura del Gobierno durante la primera mitad de la legislatura antes de cederle el puesto. Con esta propuesta de unidad nacional, Netanyahu busca negociar una alternativa que evite la dependencia de los partidos árabes, a los que ha vuelto a acusar de suponer un riesgo para la seguridad del país.

Durante una declaración oficial, el primer ministro saliente ha explicado que Israel se encuentra ante un «peligro existencial» por la posibilidad de la entrada de los partidos árabes en el Gobierno. Ante ello, ha indicado que pone a un lado el principio del partido más votado y da paso para que Gadi Eisenkot asuma el cargo de primer ministro, con la condición de que «Eisenkot sea primer ministro primero y yo lo sea de turno».

Aunque el Likud, el partido de Netanyahu, haya ganado las elecciones del pasado 27 de octubre, no ha logrado sumar los apoyos necesarios para formar Gobierno. Por ello, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le ha dado la confianza a Gadi Eisenkot para concretar los apoyos de las demás formaciones. Eisenkot, por el momento, mantiene el respaldo de 67 de los 120 diputados del Parlamento frente a los 46 de Netanyahu, mientras que los siete escaños del partido Judaísmo Unido de la Torá han anunciado que no apoyarán a ninguno de los aspirantes.

Ante esta situación, Netanyahu se presenta como el candidato «natural» para continuar al frente del Ejecutivo, ya que su partido fue el más votado; por eso ha argumentado que, según su criterio, «debería ser el líder de un gobierno de unidad o, al menos, el primero en una rotación».

El actual primer ministro se ha opuesto rotundamente a los partidos árabes y advierte de que «quieren dar la nacionalidad israelí a cientos de miles de palestinos que entrarán desde Judea, Samaria, Gaza y los países vecinos con la excusa de una reunificación familiar», tras lo cual crearán zonas autónomas árabes en el Néguev y Galilea, y el Ejército se retirará de las zonas ocupadas recientemente por seguridad en Gaza, Siria y Líbano, lo que «devolverá a los terroristas a las puertas de nuestras comunidades». Además, ha denunciado que los diputados han realizado desplantes durante las sesiones en el Parlamento, «dando la espalda a veteranos heridos y dando un portazo en las narices a las familias de víctimas».

Asimismo, vaticina que si los partidos árabes, a los que acusa de «apoyar el terrorismo» llegan a formar parte del Gobierno, serán hostiles y tomarían «el país desde dentro sin disparar una sola bala».

Por otra parte, Eisenkot ha invitado a Netanyahu a una reunión para negociar un posible pacto de Gobierno, pero ha reprochado que el Likud lleva semanas «de desplantes en las negociaciones». Por esta razón, ha dado un ultimátum de 24 horas para tomar una decisión. «Si el Likud está dispuesto a una unidad genuina, yo estoy dispuesto a evaluar su seriedad en las próximas 24 horas», ha indicado. Después ha expresado que está dispuesto «a apelar por la unidad que necesita Israel» y ha añadido que asume pagar un precio político.