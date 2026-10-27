Netanyahu sería el más votado en Israel pero no podría gobernar al tener más apoyos la oposición, según sondeos

El partido de Benjamin Netanyahu, Bibi, el primer ministro más longevo de Israel, habría ganado las elecciones este martes, con 53 escaños, pero al recoger más votos el bloque de la oposición, el Likud no podría gobernar, según las encuestas a pie de urna publicadas al cierre de los colegios electorales.

Israel estaría, pues, abocado a unas negociaciones entre el partido centrista de Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército hebreo, que haría obtenido 53 escaños, y los partidos árabes, que habrían conseguido 17 asientos en el Parlamento hebreo. Así pues, los partidos árabes tienen la llave de la gobernabilidad en el país, como ha informado este martes OKDIARIO. Una situación en la que un acuerdo parece complicado.

Eisenkot ha asegurado que tratará de formar Gobierno «lo antes posible si el recuento confirma la «falta absoluta de confianza en Netanyahu». El líder del partido opositor centrista que los sondeos a pie de urna sitúan en segunda posición ha asegurado que los resultados de las encuestas. Si el recuento los confirma, actuará «de inmediato para hacer efectiva la decisión del pueblo, reemplazar al Gobierno de Netanyahu y formar lo antes posible un Gobierno sionista comprometido con el servicio militar obligatorio».

תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת השבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל. אם אלו התוצאות הסופיות זהו נצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל. אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 27, 2026

La participación electoral ha alcanzado el 74,3% a las 20:00 horas, cerca de un récord histórico, la más alta desde el año 1988, lo que puede haber influido en la amplitud de votos recibidos por el bloque opositor.