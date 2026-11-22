El excursionista que perdió la vida este sábado en el Puig de Massanella, en Escorca, es Jaime Ferrer Camps, de 55 años, director gerente de la Fundación Aspas, entidad dedicada a la atención de personas con discapacidad auditiva. El accidente se produjo alrededor de las 13.00 horas, cuando realizaba una excursión por la zona de Es Coll des Prat junto a otro hombre.

Según las primeras informaciones, Ferrer se precipitó por un desnivel de aproximadamente 70 metros por causas que todavía se desconocen. Los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento una vez que lograron acceder a la zona, de difícil acceso.

Los bomberos y la Guardia Civil participaron en el operativo de rescate y custodia del cuerpo, que posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta el hospital de Inca. El acompañante del fallecido, de 61 años, fue evacuado por el helicóptero de rescate de los Bomberos de Mallorca, conocido como La Milana. El hombre sufrió una crisis de ansiedad y recibió atención psicológica tras ser trasladado al centro hospitalario.

La muerte de Jaime Ferrer ha provocado numerosas muestras de pesar. La presidenta del Govern, Marga Prohens, expresó su conmoción por el fallecimiento y destacó su compromiso con las personas con discapacidad auditiva y sus familias.

Prohens trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la Fundación Aspas, recordando la dedicación de Ferrer a mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades auditivas.

Economista de profesión, Jaime Ferrer llevaba años al frente de la Fundación Aspas, desde donde impulsaba iniciativas de formación, inclusión social, inserción laboral y accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

La entidad, fundada en 1977 por un grupo de familias, trabaja para favorecer el desarrollo personal y la integración de las personas con dificultades auditivas, ofreciendo atención y apoyo a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Sus compañeros lo recuerdan como una persona trabajadora, solidaria y profundamente comprometida con la labor social, cuya pérdida ha causado una gran tristeza entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional y personal.