El PP contundente sobre la vivienda: «Con Feijóo desbloquearemos 1.300 pisos en Baleares y acabaremos con la okupación en 48 horas”, ha afirmado, la número dos del Partido Popular al Congreso por Baleares, Antònia Roca, que ha presentado en el antiguo y abandonado cuartel de Son Busquets las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para facilitar el acceso a la vivienda.

La candidata ha destacado que el PP propone, además, facilitar la compra de la primera vivienda a los menores de 40 años mediante una rebaja fiscal del 4% y la posibilidad de fraccionar el pago, además de impulsar la construcción de un millón de viviendas en España.

«Queremos que los jóvenes puedan comprar una casa, emanciparse y construir su futuro sin tener que marcharse de su tierra. Frente a las trabas y los impuestos de Sánchez, Feijóo ofrece más viviendas, menos impuestos y oportunidades reales», ha defendido.

Roca también ha anunciado que el PP derogará la Ley de Vivienda de Sánchez e impulsará incentivos fiscales para que los propietarios saquen más viviendas al mercado del alquiler.

“Las políticas socialistas han provocado más inseguridad jurídica y menos oferta. Nosotros queremos dar confianza a los propietarios para que haya más pisos disponibles y las familias tengan más facilidades para acceder a un alquiler”, ha explicado.

Asimismo, ha reivindicado la aprobación de la ley antiokupación del PP, que permitirá actuar contra la ocupación ilegal en 48 horas. «No puede ser que los propietarios estén desprotegidos mientras los okupas tienen todas las facilidades. El PP ya aprobó esta ley en el Senado, pero Francina Armengol la mantiene bloqueada en el Congreso. Con Feijóo acabaremos con esta situación y devolveremos la seguridad a los propietarios» ha afirmado.

Finalmente, Roca ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens, como el desarrollo de cerca de 10.000 viviendas, las ayudas directas de 10.000 euros para jóvenes y las ventajas fiscales para adquirir la primera vivienda.

«En Baleares, el PP ya está demostrando que hay otra manera de hacer las cosas, con medidas concretas y viviendas destinadas a los residentes. Ahora necesitamos un Gobierno de España que reme en la misma dirección. El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de pasar del bloqueo de Sánchez a las soluciones de Feijóo», ha asegurado.

La presidenta del PP Balears, Marga Prohens, por su parte ha reivindicado hoy en el acto central de campaña del Partido Popular de Ibiza, junto al número tres de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, Borja Sémper, el compromiso del PP de dar respuesta al problema de acceso a la vivienda. Prohens ha asegurado que «necesitamos un Gobierno de España que deje de poner obstáculos y empiece a ofrecer soluciones» y ha destacado el compromiso de Feijóo de desbloquear los más de 500 pisos públicos de Can Escandell y garantizar que sean para los residentes de la isla.

“Mientras el PSOE nos dice que no, nosotros lo tenemos claro: las viviendas públicas que se construyen con los impuestos de la gente de aquí tienen que ser para la gente de aquí”, ha defendido, recordando la propuesta de establecer requisitos de 5 o 10 años de residencia.

La presidenta ha contrapuesto la gestión del Govern del PP frente a las políticas de Pedro Sánchez y ha recordado que en Balears se han impulsado medidas para poner en el mercado 10.000 viviendas asequibles, de las cuales 1.200 corresponden a Eivissa, con 430 públicas. Asimismo, ha destacado las rebajas fiscales ya aplicadas y el compromiso de eliminar los impuestos para los menores de 36 años que compren su primera vivienda y reducirlos a la mitad para los jóvenes de entre 36 y 40 años.

«Hemos demostrado que se pueden poner soluciones sobre la mesa, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España también nos acompañe», ha sentenciado.