Tras el duro golpe que sufrieron los republicanos en las elecciones de medio mandato (midterms), el partido busca un nuevo candidato presidencial. El nombre del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha ganado un notable protagonismo entre los legisladores de la Cámara de Representantes, muchos de los cuales lo ven como una de las figuras mejor posicionadas para liderar al Partido Republicano en la contienda de 2028.

Varios congresistas han expresado abiertamente su deseo de que Rubio explore una candidatura. La representante Nicole Malliotakis, republicana de Nueva York, lo describe como «el paquete completo»: inteligente, carismático, sereno, conocedor de los temas y elocuente a la hora de explicarlos. Creo que hay mucho interés entre los republicanos en que explore una candidatura», asegura Fox News.

Marlin Stutzman, congresista de Indiana y miembro fundador del conservador Freedom Caucus, fue aún más directo la misma noche de las elecciones: «Ahora que perdimos las mayorías, no podemos impulsar políticas, así que tendremos que comunicar mejor. Estoy totalmente a favor de Marco. Puede ser un unificador». Marlin Stutzman (Indiana), del Freedom Caucus, asegura que está «totalmente a favor de Marco» y que puede ser un unificador. Carlos Giménez y Mike Haridopolos, ambos de Florida, afirman que un número considerable de colegas ya le han expresado su apoyo y que el respaldo es «abrumador», informa Fox News.

El propio Rubio ha rechazado públicamente cualquier especulación sobre sus planes políticos futuros. Sin embargo, su perfil ha subido de forma clara en las conversaciones internas del partido. Tanto él como el vicepresidente JD Vance son considerados los dos principales contendientes para la nominación republicana de 2028, pero entre los miembros de la Cámara es el nombre de Rubio el que más se menciona en estos momentos.

Dentro de la Administración Trump, la situación es distinta. Fuentes cercanas a las conversaciones internas aseguran que el apoyo entre el personal está dividido aproximadamente al 50/50 entre Vance y Rubio. Un funcionario afirmó que «está bastante repartido» y que el propio presidente de EEUU «realmente no lo tiene claro», aunque «si le preguntaran hoy, diría Rubio». Otra fuente coincidió en que la división es real.

Donald Trump, por su parte, ha evitado decantarse. El fin de semana pasado, en una entrevista con Fox News, dijo que tanto Vance como Rubio «lo están haciendo fantásticamente» y que ambos son «muy, muy populares».

Algunos legisladores también destacan el reciente discurso de Rubio en Grecia, pronunciado frente a la Acrópolis, en el que llamó a Occidente a recuperar sus raíces y renovar su civilización. Ese mensaje, combinado con su experiencia en política exterior como secretario de Estado, refuerza la percepción de que posee tanto la visión como la solidez necesarias para una candidatura nacional.