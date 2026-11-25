Kilmar Ábrego, el inmigrante de origen salvadoreño expulsado ilegalmente a una prisión de su país natal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha decidido abandonar ahora el país por su propia voluntad con destino a España, frente a una posible deportación al país africano de Liberia. Tras un año y medio de batallas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en las que llegó a ser deportado a la cárcel del CECOT, en San Salvador, donde denunció palizas, privación de sueño y torturas psicológicas.

«Estamos encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos», así lo confirmó Markwayne Mullinel, el secretario de Seguridad Nacional. Ábrego llegará el miércoles por la mañana a España, donde podrá estar hasta 90 días y, según fuentes diplomáticas, tras su paso por la península, intentará establecerse en México.

El exiliado vivía en Maryland desde hacía más de una década, cuando en el año 2025 fue detenido por el ICE, dos meses después de la llegada al poder de Trump por segunda vez. En 2019, un juez de inmigración prohibió expresamente su deportación a El Salvador por el riesgo de que fuera perseguido por una pandilla que había amenazado anteriormente a su familia. Pese a eso, la orden expresa de otro juez hizo que fuera trasladado a Texas y deportado días después a la megacárcel CECOT construida por el Gobierno de Nayib Bukele.

«Prometimos al pueblo estadounidense que este traficante de personas, maltratador de su mujer, miembro de una banda y depredador de menores no permanecería en nuestro país», ha afirmado Mullinel en un mensaje difundido por el ICE en el que ha destacado que «este hombre salvadoreño ya no podrá aterrorizar a estadounidenses inocentes».

En este mismo texto han cargado duramente contra los «grandes medios de comunicación» y a políticos defensores de las políticas de santuario por haber intentado blanquear su historia difundiendo «una versión lacrimógena que lo presentaba falsamente como un hombre de Maryland y no como un inmigrante ilegal».

Tras su primera deportación, el Ejecutivo se negó a revertir la expulsión como la justicia había dictado. Finalmente, las autoridades estadounidenses gestionaron su regreso admitiendo un «error administrativo». Sin embargo, a su vuelta en 2022, lo acusaron de tráfico de personas ante el tribunal de Nashville, donde fue arrestado durante un control de tráfico por transportar a nueve personas indocumentadas.

En cambio, en mayo de 2026, el caso fue desestimado: un juez dictaminó que la investigación contra Ábrego se trataba de una «represalia», abogando que las pruebas presentadas por la Fiscalía «no eran nuevas desde el punto de vista jurídico» y que, «de no ser por la investigación viciada» del entonces fiscal general interino, Todd Blanche, «no habría solicitado una acusación contra Ábrego».

Sus abogados celebran su libertad

Los abogados de Kilmar Ábrego García han celebrado su salida de Estados Unidos y han destacado su «extraordinario valor al enfrentarse y derrotar una persecución judicial vengativa», instigada, según han denunciado, desde los niveles más altos del Departamento de Justicia. Por su parte, el senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen ha valorado que Ábrego García viaje «al país que él mismo eligió» y que lo haga como «un hombre libre, a salvo y con su dignidad intacta».

Van Hollen, que visitó a Ábrego García en El Salvador tras su deportación, ha acusado a la Administración Trump de intentar mantenerlo en una prisión salvadoreña e impulsar una persecución judicial para expulsarlo contra su voluntad a otros países. El senador ha celebrado que el Gobierno haya tenido que aceptar un acuerdo que respeta su voluntad y sus derechos, y ha calificado el desenlace como «una victoria para el debido proceso y para nuestra Constitución».