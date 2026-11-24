Un coche bomba ha explotado este lunes frente a la sede gubernamental de la ciudad de Villavicencio, capital del estado de Meta, en un ataque terrorista que ha dejado al menos 23 heridos, entre ellos una niña. Colombia ha sufrido un nuevo atentado, el último de ellos tres días atrás. Los ataques se están produciendo después de que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella prometiera una política de mano dura contra el crimen organizado en todo el país.

De acuerdo con la prensa local, la explosión del vehículo se produjo a las 21:30 del lunes (3:30 de la madrugada en España) en la plaza de la Gobernación. Todavía no se han confirmado las cifras de heridos exactas, aunque lo que sí se sabe es que no hay que lamentar ningún muerto, según confirma la Secretaría de Salud de Meta.

Los daños causados por el coche bomba han sido devastadores para los edificios y comercios colindantes. Las primeras imágenes muestran un escenario asolador: las fachadas aparecen arrancadas por la deflagración, ventanas rotas, los techos yacen levantados y, como prueba de la explosión, hay un cráter en la zona donde detonó el coche.

🔴 En este video se evidencia la magnitud del grave atentado contra la Gobernación del Meta registrado este lunes. Esto es una noticia en desarrollo. Ampliación: https://t.co/bEr3p0wtA0 https://t.co/CngCkwCZy3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Un restaurante cercano al lugar de los hechos quedó completamente destruido y la sede del Gobierno de Meta podría colapsar en cualquier momento por los graves daños estructurales sufridos.

Por el momento, los heridos ya fueron distribuidos entre los hospitales cercanos de la zona gracias a los equipos de emergencia que se desplazaron rápidamente hasta el lugar del atentado. Entre ellos llegaron unidades de la Policía Militar y oficiales de Inteligencia acordonaron la calle y ya estudian la autoría y posibles motivaciones del ataque.

Otro atentado dos días antes

Colombia está sufriendo varias oleadas de ataques desde que Abelardo de la Espriella es presidente del Gobierno. El político prometió, cuando entró a gobernar en agosto de este mismo año, que iba a luchar contra los casos de crimen organizado y, desde entonces, atraviesa una fuerte escalada de violencia con atentados terroristas.

El pasado 21 de noviembre se produjo una ofensiva con explosivos improvisados contra el Batallón Especial Energético y Vial n.º 2 del Ejército Nacional, que dejó un soldado muerto y al menos 12 militantes heridos. Según el reporte oficial de la Décima Brigada del Ejército, los atacantes utilizaron rampas acondicionadas para lanzar artefactos explosivos improvisados hacia el interior de la guarnición. Horas después del hostigamiento, las autoridades acordonaron un tramo de la vía principal tras hallar un camión atravesado bajo sospecha de contener explosivos.