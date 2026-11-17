La sociedad española se agitó en el día de ayer ante la posibilidad de otro apagón. Desde la cuenta de X @inversionistas exponen que, tras varias semanas en las que los expertos aconsejan «estar preparados» ante largos apagones, optaron por consultar directamente a un experto militar: «Mi amigo es oficial del Ejército y esto me ha recomendado».

Para hacer frente a los primeros días sin servicios básicos, la guía recomienda darle un papel preferencial a los documentos oficiales, teniendo «una fotocopia de cada (plastificada) en una bolsa zip a mano» para poder identificarse fácilmente en casos extremos.

Además, es fundamental disponer de agua potable y «comida enlatada para tres días», como atún, garbanzos o potitos para los bebés, junto a barritas energéticas que «pesan y ocupan poco». Todos estos elementos deben almacenarse en una zona seca y sin exposición directa al sol.

En cuanto al dinero, el manual recalca la importancia de contar con «al menos 50€ por persona en efectivo y día», reiterando cómo en anteriores apagones llegó a cobrarse un importante elevadísimo por productos de primera necesidad debido a la caída de los sistemas de pago electrónico.

Estos son los elementos indispensable ante apagones

Para garantizar la supervivencia ante cualquier fallo en la red eléctrica, el hilo en la red social señala que «necesitas pilas, linternas, baterías, velas, cerillas, radio… si es recargable, mucho mejor», subrayando que «una batería solar portátil es clave, te da independencia energética». En cuanto al tema económico a largo plazo, el autor agrega que «si la situación dura más tiempo, el dinero ‘es papel’», por lo que recomienda tener pequeños lingotes de oro o plata.

Además, desde su propia experiencia, aconseja tener varias inversiones digitales: «A esto le convencí yo: Bitcoin en una wallet fría […] Si tienes que marchar y dejarlo todo, tienes riqueza que puedes transportar entre países».

En los casos de chalets o viviendas unifamiliares, el inversor aporta la solución definitiva para desvincularse de los cortes eléctricos duraderos: «Yo lo tendría claro: placas con batería que te permitan aislarte del sistema. Al estar aislado, aunque haya un apagón, ‘eres una isla energética’». Para ejemplificarlo, recuerda un caso de un allegado donde la instalación de paneles le brindó recortar casi la totalidad de los costes de suministro eléctrico.

Los protocolos de evacuación frente a apagones

Si se diese la hipotética situación de tener que abandonar el hogar, las instrucciones hacen hincapié en la importancia de planificarlo al detalle: «¿Dónde? Establecer un punto de reunión para tu gente y que todos lo conozcan (si es en zona rural, mejor)». También sugiere mantener «el depósito siempre con al menos 3/4 lleno y el coche preparado para salir (aparca de culo, no de cara…)», junto con mochilas con víveres para 24 horas y sacos de dormir para esquivar las bajas temperaturas.

Cada vez más países recomiendan un kit de emergencia. ¿qué tiene que contener realmente? Ayer comí con un buen amigo, capitán de Infantería del Ejército español. Esto tiene él en su casa para cuidar de su familia… 👇🧵 https://t.co/Gg4QXkE1XD — Inversionitas (@inversionitas) November 3, 2026

Por último, el manual trata los temas de seguridad y la atención sanitaria básica ante escenarios de caos. El experto militar avisa que «cuando todo va mal, sale lo peor del ser humano» y que «los saqueos y pillajes no están ayudando», por lo que considera indispensable disponer de «un spray de pimienta» que facilita la «defensa a distancia». Todo esto debe completarse con «un botiquín de primeros auxilios» básico con suero, gasas y analgésicos, haciendo un llamamiento de prevención a la población: «No me dejo llevar por el miedo y espero que no pase nada, pero no pierdo nada estando preparado».