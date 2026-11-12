El Gobierno desaprovecha 225 millones para fabricar paneles solares aumentando un 9% en un año la dependencia de China

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha puesto cifras a una de las principales vulnerabilidades industriales de Europa: su elevada dependencia de China para abastecerse de las tecnologías necesarias para la transición energética. En una intervención pronunciada el pasado martes, el gobernador advirtió de que el 99% de los paneles solares que la Unión Europea importa de países extracomunitarios procede del gigante asiático.

En lo que respecta a España, la advertencia europea llega mientras el Gobierno español ha adjudicado alrededor de 225 millones de euros en ayudas para impulsar la fabricación de tecnología solar fotovoltaica nacional. Sin embargo, la concentración de las importaciones españolas de paneles solares en China también ha aumentado: el país asiático pasó de representar el 75,3% del valor de estas compras en 2024 al 82,4% en 2025.

La diferencia supone un incremento de 7,1 puntos porcentuales, equivalente a un 9,4% de aumento relativo de la participación china en las importaciones españolas.

Es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica ha impulsado distintas ayudas para reforzar la fabricación nacional de equipos y componentes vinculados a las energías renovables, mientras que aumenta su dependencia energética con China.

Así lo reflejan las dos convocatorias del programa RENOVAL, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que han concedido aproximadamente 458 millones de euros a 73 proyectos industriales en España.

Las ayudas abarcan distintas tecnologías limpias, entre ellas baterías, energía eólica, componentes solares, redes eléctricas y equipos relacionados con el hidrógeno renovable. De ese programa, aproximadamente 225,5 millones de euros corresponden a proyectos de tecnología solar fotovoltaica.

El objetivo de estas inversiones es desarrollar capacidad industrial en España y reducir la exposición a proveedores extranjeros. Sin embargo, las cifras comerciales muestran que el mercado español sigue recurriendo principalmente a China para importar paneles fotovoltaicos.

Esa contradicción se refleja en los 225 millones concedidos para desarrollar la fabricación fotovoltaica y en el avance de China hasta el 82,4% del valor de las importaciones de paneles solares. La situación española reproduce una vulnerabilidad que Escrivá ha identificado para el conjunto de Europa, aunque la problemática no se limita a los paneles solares.

Según las cifras expuestas por el gobernador, China también suministra aproximadamente el 80% de las baterías de iones de litio importadas por la Unión Europea y el 98% de los imanes de tierras raras adquiridos en el exterior. Estas cifras vuelven a poner de manifiesto la elevada dependencia de otros países para conseguir materias primas, componentes y tecnologías esenciales.

Un déficit enorme con China

Esta dependencia europea tiene también una dimensión directamente española. Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, explica que España registró en 2025 un déficit comercial bilateral con China de 42.278 millones de euros, una cantidad que se ha duplicado desde 2018.

Vega identifica los aparatos y materiales eléctricos como la principal categoría de importaciones españolas procedentes del gigante asiático, con 11.430 millones de euros. En ella figuran equipos y componentes empleados en distintas actividades industriales, incluidos sistemas relacionados con la energía.

El analista también señala la dependencia del almacenamiento energético. España cuenta con 7,6 gigavatios de baterías instaladas, frente a un objetivo de 22,5 gigavatios para 2030. Advierte, además, de que numerosos proyectos de almacenamiento recurren a fabricantes y tecnología chinos.

La evolución de las importaciones comunitarias apunta a una concentración persistente. Vega sostiene que la cuota china en las compras europeas de baterías de litio ha pasado del 75% en 2019 al 88% en 2025.

Para el experto, la dependencia «está aumentando, no disminuyendo» en casi todos los productos estratégicos. El problema, sostiene, es especialmente acusado en materiales para los que todavía no existen alternativas industriales disponibles a gran escala.

En el caso de los paneles solares, el incremento del 9,4% de la participación china no implica que España haya comprado más paneles solares a China, sino que las importaciones procedentes de otros países disminuyeron todavía más. El resultado es que el gigante asiático concentra una proporción mayor de las compras españolas al exterior.

Las consecuencias de esta concentración pueden ir más allá de la balanza comercial. Vega advierte de que una restricción prolongada de exportaciones chinas afectaría primero a los fabricantes de componentes eólicos y de vehículos eléctricos, por su necesidad de imanes de tierras raras. Después llegarían los problemas para los grandes proyectos solares y de almacenamiento.

El analista recuerda los episodios de tensión registrados en los mercados de minerales críticos. El disprosio llegó a encarecerse en Europa hasta un 700% respecto a sus precios anteriores, mientras el terbio se multiplicó por más de tres y el neodimio registró incrementos superiores al 200%.

China y su poder

La sustitución de componentes chinos tampoco resulta gratuita cuando existen alternativas. Vega cita cálculos de Wood Mackenzie según los cuales cambiar inversores chinos por equipos occidentales podría elevar alrededor de un 2% el coste de construcción de un gran parque fotovoltaico.

El riesgo, por tanto, no consiste únicamente en quedarse sin suministros. También incluye retrasos en la ejecución de proyectos y costes adicionales que podrían trasladarse a las empresas y, eventualmente, a los consumidores.

La exposición comercial europea adquiere una dimensión geopolítica en los informes del Mercator Institute for China Studies (MERICS). El centro de investigación advierte en su estudio de 2026 sobre seguridad económica china de que Pekín ha ampliado los instrumentos legales y comerciales con los que puede responder a decisiones de otros países y aprovechar sus dependencias industriales.

MERICS identifica las restricciones a las exportaciones de minerales críticos como uno de los ejemplos más claros de esa capacidad de presión. El instituto considera que China busca conservar posiciones dominantes en cadenas de valor estratégicas y dificultar los esfuerzos de otros países por diversificar proveedores.

Por ello, y más allá de la dependencia que todavía existe por muchas ayudas públicas que el Gobierno inyecte, el principal obstáculo no es únicamente disponer de instalaciones capaces de fabricar esos productos, sino hacerlo a precios competitivos. Aunque existan alternativas europeas, los equipos chinos siguen teniendo una ventaja económica que dificulta su sustitución.