El desequilibrio comercial de España vuelve a ensancharse. El déficit comercial alcanzó 38.005 millones de euros entre enero y julio de 2026, un 30,5% más que un año antes, pese a que las exportaciones marcaron un máximo histórico para este periodo. Las ventas al exterior crecieron un 2,2%, pero las importaciones avanzaron un 5,3%, hasta 274.592 millones.

Dentro de las importaciones, las energéticas se incrementaron un 13,6%, hasta los 36.993 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

La tasa de cobertura se situó en el 86,2% a cierre de julio, lo que supone 2,6 puntos menos que un año antes.

Los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (10.607,1 millones de euros), semimanufacturas no químicas (3.857,7 millones de euros) y otras mercancías (3.710,0 millones de euros).

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Portugal (11.323,6 millones de euros), Francia (11.002,2 millones de euros) y Reino Unido (8.098,5 millones de euros).

EEUU y China

En el acumulado enero-julio, las exportaciones a Estados Unidos se han elevado un 1,8%, hasta los 10.482,9 millones, al tiempo que las importaciones han caído un 3%, a 17.972,6 millones, lo que deja el déficit comercial en 7.489,8 millones, por debajo de los 8.235,2 millones de 2025, un 9% menos.

De su lado, las exportaciones a China cayeron un 3,3%, a 4.702,6 millones hasta julio, si bien las importaciones se impulsaron un 10,1%, hasta 31.449,4 millones, lo que deja el déficit comercial en 26.746,8 millones, un 12,8% más.

El informe refleja que el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) mantuvo su evolución positiva en el acumulado hasta julio de 2026, con un incremento del 0,8% y un total de 44.478 exportadores.

Estos concentraron prácticamente la totalidad de las exportaciones, con ventas por valor de 227.814,9 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Déficit comercial al alza

Atendiendo sólo a los datos de julio, las exportaciones españolas de bienes sumaron cerca de 35.454 millones de euros, el mayor volumen registrado en este mes, con un crecimiento interanual del 3%, mientras que las importaciones también marcaron máximos para un mes de julio al situarse en 40.678 millones de euros, un 5,8% más.

De este modo, el déficit comercial alcanzó en julio los 5.224 millones de euros, por encima de los 4.009,4 millones de euros del mismo mes del año pasado.

Según ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, el avance exportador se apoyó en buena medida en el aumento de las exportaciones de productos energéticos, que crecieron un 60,8%, provocando una mejora del déficit energético en términos interanuales de 625 millones de euros. El déficit no energético se situó en 3.225,8 millones de euros.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.250,4 millones de euros), semimanufacturas no químicas (735,4 millones de euros) y otras mercancías (647,2 millones de euros). El superávit comercial con la Unión Europea sigue manteniéndose de forma ininterrumpida desde enero (1.740 millones de euros en julio de 2026).

Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en julio fueron Portugal (1.810 millones de euros), Francia (1.541 millones de euros) y Reino Unido (1.298 millones de euros). En el contexto internacional, las exportaciones de mercancías crecieron en julio un 7,8% en el conjunto de la Unión Europea-27 y un 9% en la zona euro.

Entre las principales economías comunitarias, aumentaron un 6,1% en Alemania, un 3,7% en Francia y un 4,7% en Italia. Fuera de la Unión Europea, las exportaciones crecieron un 4,4% en Reino Unido, un 12,1% en Estados Unidos, un 17,8% en China y un 23,2% en Japón.