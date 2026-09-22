Bortoleto (21 años): «Fernando Alonso es muy directo, tal y como se muestra; una de sus cualidades es que no finge»

Gabriel Bortoleto conoce a Fernando Alonso como pocos pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1. El brasileño llegó a la máxima categoría con el respaldo de A14 Management, la agencia de representación del bicampeón español, y desde entonces ha compartido con él consejos, carreras, bromas e incluso batallas en pista. Ahora, Bortoleto ha hablado de la personalidad del asturiano fuera de los circuitos y ha dejado claro que el piloto de Aston Martin no es una persona muy diferente cuando desaparecen las cámaras.

Durante su participación en el podcast The Fast And The Curious, Bortoleto fue preguntado precisamente por esa faceta privada de Alonso y por si existe un Fernando diferente al que los aficionados ven habitualmente en televisión. Su respuesta fue contundente y considera que el asturiano es exactamente como se muestra públicamente. «Es muy directo cuando está delante de las cámaras. Es tal y como se muestra. Una de sus cualidades es que no finge», explica el piloto de Audi.

Lejos de describir a Alonso como una persona reservada o diferente cuando está fuera de los focos, Bortoleto destaca precisamente su naturalidad. Según el brasileño, los que siguen habitualmente al bicampeón ya conocen bastante bien su personalidad porque no necesita construir un personaje delante de los medios. Una de las características que más disfruta del español es su particular sentido del humor: «Me encanta que muchas veces sea muy sarcástico con muchas cosas. La gente ya lo sabe, pero la mayoría de las veces está siendo sarcástico y es muy divertido. Me encanta. Me río muchísimo con eso».

Bortoleto, discípulo de Fernando Alonso

No es la primera vez que Bortoleto habla de la estrecha relación que mantiene con Alonso. En una entrevista concedida a Motorsport en 2025 explicó que el español comenzó a tener un papel importante en su carrera a mediados de 2022, cuando entró en A14 Management. El brasileño recordó entonces que, pese a la enorme cantidad de compromisos de Alonso, siempre había encontrado tiempo para ayudarle y aconsejarle. Especialmente durante sus primeros fines de semana en los grandes premios, Bortoleto recurrió a él para aprender a gestionar la presión, las expectativas y todos los detalles que rodean a una carrera de Fórmula 1.

La relación entre ambos viene de lejos y va más allá de lo personal. Bortoleto ha contado que observa a Alonso durante las carreras para intentar entender cómo gestiona los neumáticos, cuándo decide conservarlos y en qué momento aumenta el ritmo. En ocasiones incluso le pregunta posteriormente por determinadas decisiones, aunque reconoce que el asturiano no siempre revela todos sus secretos. En 2025, Bortoleto llegó a bromear sobre una supuesta cláusula de su contrato con A14 Management según la cual tenía que darle rebufo a Alonso en clasificación.

Yen el Gran Premio de Arabia Saudí ambos protagonizaron un momento mucho más real, pues estuvieron cerca de tocarse durante una batalla en pista. Fernando Alonso bromeó después con que quizá Bortoleto se quedaría sin cena en el vuelo de regreso, mientras el brasileño respondió entre risas que solo quería «asustarle un poco». La admiración además es mutua, pues el asturiano ha definido públicamente a Bortoleto como «el mejor rookie de esta generación» y ha destacado su capacidad para cometer pocos errores y mantenerse constantemente bajo presión.