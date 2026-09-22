Comprar entradas para el España – Inglaterra del Metropolitano: cómo hacerlo y cuánto cuesta ver a la Selección en la Nations League

Este martes 22 de septiembre salen a la venta las entradas para el partido que España disputará contra Inglaterra el próximo 15 de noviembre, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El miércoles 23 de septiembre las taquillas se abrirán a partir de las 13:00 horas para el público en general que quiera ver a la campeona del mundo en el estadio del Atlético de Madrid. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo comprar las entradas para el España-Inglaterra de la Liga de las Naciones.

España disputará en este parón de selecciones cuatro partidos correspondientes al grupo C de la Liga de las Naciones, en el que se enfrentará a Inglaterra, la República Checa y en dos ocasiones a Croacia. Sevilla y Oviedo serán las dos primeras ciudades españolas que acogerán un partido de la selección que paseará la segunda estrella por el Ramón Sánchez Pizjuán ante Croacia y en el Carlos Tartiere ante la República Checa.

Será en la próxima ventana de selecciones en el mes de noviembre cuando España se enfrente a Inglaterra como local en un partido que se disputará en el Metropolitano y para el que ya se pueden conseguir las entradas. Desde este martes 22 de septiembre los socios del Atlético de Madrid podrán sacar los tickets y el miércoles a partir de las 13:00 horas se habilitará la venta para el público en general.

Cuándo se juega el España – Inglaterra de la Nations League

España se enfrentará a Inglaterra en el Metropolitano el próximo 15 de noviembre a partir de las 20:45 horas en el duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga de las Naciones. Todo indica que estas dos selecciones se jugarán el pase a la final a cuatro de la competición que España ya ganó en 2023.

Cómo comprar entradas para el España – Inglaterra de la Liga de las Naciones

«Las entradas para ver al equipo dirigido por Luis de la Fuente podrán adquirirse a partir de las 12:00 horas del martes, 22 de septiembre. Ese día, los socios del Club Atlético de Madrid podrán comprar sus entradas de forma preferente en la única plataforma de venta: tickets.rfef.es (hasta cuatro entradas por persona)», informa la RFEF en un comunicado publicado en su página web.

Las entradas para el público en general estarán habilitadas a partir de este miércoles 23 de septiembre a las 13:00 horas. Las entradas estarán disponibles hasta el principio del partido o agotar existencias. «Todas las entradas son digitales a través de la APP RFEF TICKETS y, por motivos de seguridad, se recibirán en las 48 horas previas al partido», informan desde la Federación.

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección contra Inglaterra

Los precios de las entradas son los siguientes:

La Federación también ha puesto a la venta una oferta de grada familiar por cuatro entradas por un precio de 120 euros, con el que las familias podrán estar ubicadas en la grada baja fondo norte.