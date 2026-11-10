Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 19 días: el gran apagón que dejó a España a oscuras

El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, España sufrió uno de los episodios más graves de su historia eléctrica. Un apagón masivo dejó sin suministro a millones de ciudadanos en España y Portugal, paralizó trenes y metros, apagó semáforos, interrumpió las comunicaciones y obligó a los hospitales a recurrir a sus sistemas de emergencia. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el país experimentó un colapso eléctrico sin precedentes que puso en evidencia las vulnerabilidades de una infraestructura esencial. La electricidad tardó horas en regresar y la normalidad no se recuperó plenamente hasta el día siguiente.

El fallo se produjo en cuestión de segundos. Según explicó el propio Sánchez, desaparecieron súbitamente 15 gigavatios de generación, equivalentes aproximadamente al 60% de la demanda eléctrica de aquel momento. España y Portugal quedaron sumidos en un caos que afectó al transporte, la actividad económica y los servicios básicos.

Un sistema que no pudo controlar la tensión

El informe presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el 17 de junio de 2025 reconoció que el sistema eléctrico tenía una capacidad insuficiente para controlar la tensión. Red Eléctrica había programado diez centrales síncronas para contribuir a esa regulación, pero una de ellas comunicó que no estaría disponible y el operador decidió no sustituirla durante las horas centrales de la jornada. El número de centrales síncronas finalmente conectadas fue el más bajo desde principios de año.

La investigación también detectó que determinadas instalaciones no respondieron adecuadamente a las necesidades de regulación de tensión y que algunas se desconectaron de forma aparentemente indebida. En marzo de 2026, un informe definitivo de 49 expertos europeos confirmó que el apagón respondió a una combinación de oscilaciones, deficiencias en el control de tensión y desconexiones en cascada. No señaló a un único culpable ni atribuyó el colapso exclusivamente a las energías renovables.

Red Eléctrica, bajo la presidencia de una ex ministra socialista

La gestión de Red Eléctrica quedó en el centro de la controversia. Su matriz, Redeia, está presidida desde febrero de 2020 por Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda del PSOE. Aunque la compañía defendió que había actuado conforme a la normativa y negó ser responsable del apagón, las principales eléctricas cuestionaron su planificación y su capacidad de respuesta ante las oscilaciones.

La polémica tuvo consecuencias regulatorias. En abril de 2026, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió una veintena de expedientes sancionadores, entre ellos uno a Red Eléctrica por indicios de una infracción muy grave. La apertura de esos procedimientos no supone una declaración de culpabilidad ni demuestra que las empresas investigadas provocaran el apagón.

El gran apagón dejó una cuestión de fondo para el Ejecutivo socialista: cómo garantizar la seguridad del suministro mientras avanza la transformación del modelo energético. Aunque los informes técnicos no atribuyen al Gobierno la responsabilidad directa del colapso, sí identifican deficiencias de funcionamiento y regulación que plantean preguntas sobre la supervisión del sistema. Más allá de las explicaciones de Sánchez, millones de españoles comprobaron aquel 28 de abril hasta qué punto un fallo eléctrico podía paralizar el país.