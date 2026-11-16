Apagón mundial mañana 17 de noviembre en España: qué se sabe de la alerta de las 72 horas según los expertos

Las publicaciones que circulan por redes sociales describen que el martes 17 de diciembre se producirá un apagón internacional y recomiendan almacenar agua, alimentos y dinero en efectivo. Algunas versiones relacionan esta supuesta emergencia con posibles ciberataques, tormentas solares e incluso decisiones coordinadas de distintos gobiernos.

La difusión de estos mensajes ha provocado que muchos usuarios busquen información sobre posibles incidencias en los suministros básicos. Sin embargo, detrás de la alarma aparecen varios acontecimientos reales que se han mezclado con interpretaciones y afirmaciones que conviene diferenciar.

El simulacro estadounidense que ha alimentado los rumores

Uno de los acontecimientos que ha contribuido a extender esta alerta es un ejercicio organizado por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

La prueba está prevista para el 17 de noviembre a las 14:20 horas de la costa este estadounidense. Durante el ejercicio, las emisoras de radio y televisión participantes transmitirán un mensaje para comprobar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencias. Se trata de una comprobación técnica y no de un anuncio de cortes eléctricos o desconexiones de internet.

El origen de las recomendaciones de las 72 horas

La referencia a los tres días también está relacionada con las recomendaciones difundidas por diferentes organismos. Entre ellas figura la preparación de un kit doméstico con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y otros productos básicos para afrontar posibles emergencias.

Estas indicaciones forman parte de las medidas generales de prevención ante situaciones excepcionales, como desastres naturales o interrupciones de determinados servicios. También se han difundido referencias a supuestos vaticinios de ‘Los Simpson’, que algunos usuarios utilizan para respaldar sus publicaciones. No obstante, las escenas de ficción no constituyen pruebas de acontecimientos futuros.

Las informaciones verificadas por medios especializados, tampoco han encontrado evidencias que respalden un apagón mundial programado para esta fecha. Por ello, es importante distinguir entre las recomendaciones generales de preparación y los mensajes alarmistas que circulan por internet.