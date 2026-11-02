El fantasma del gran apagón de 2025 acorrala a Beatriz Corredor tras el colapso eléctrico en La Palma

El fantasma del gran apagón que dejó sin electricidad a España en el año 2025 vuelve al presente con el cero energético que ha dejado sin suministro eléctrico a la isla de La Palma a primera hora de este lunes. Esta nueva avería acorrala a la presidenta de Redeia (Red Eléctrica), la socialista Beatriz Corredor, cuya gestión al frente de la institución ha estado marcada por la polémica y los continuos cuestionamientos desde su nombramiento, a dedo por parte de Pedro Sánchez en el 2020.

Este lunes por la mañana, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alarma en toda la isla después de detectarse un fallo general del sistema eléctrico que ha provocado la pérdida total del suministro, un cero eléctrico. Cuatro horas después, el servicio ha quedado restablecido por completo.

Ante este nuevo fallo, que se suma al gran apagón de 2025 —cuyas consecuencias estructurales siguen siendo objeto de debate—, vuelve a quedar en entredicho la gestión de la presidenta de Redeia (Red Eléctrica), Beatriz Corredor, que ha ocupado el cargo desde que Pedro Sánchez la designó a dedo en el 2020, una decisión muy criticada debido a que su trayectoria previa carece de experiencia sobre gestión energética.

Según el currículum de Corredor publicado en la página web de la corporación, su experiencia profesional no incluye puestos técnicos en energía o infraestructuras críticas. Sus cargos conocidos han estado vinculados estrictamente a la política o al sector inmobiliario: entre 2008 y 2010 fue nombrada por José Luis Rodríguez Zapatero como ministra de Vivienda tras ser concejal en Madrid. Posteriormente, ocupó varios cargos de confianza en el entorno del Partido Socialista.

Tras la llegada a la presidencia de Redeia en el 2020, Corredor pasó a percibir un sueldo anual de 546.000 euros sin contar con formación académica relacionada con el sector energético. Por tal razón, tras el apagón del 28 de abril de 2025, se convirtió en una de las figuras más señaladas por su gestión. En plena crisis, todas las miradas se dirigieron a la máxima responsable de garantizar el transporte y la continuidad del suministro eléctrico en España.

En aquel día, durante las primeras horas del colapso, la presidenta no compareció públicamente para explicar la situación ni ofrecer una respuesta técnica al caos que afectaba a millones de hogares, hospitales, trenes y servicios esenciales. No dio explicación alguna en todo el día, limitándose la compañía a emitir comunicados que informaban sobre la progresiva reposición del suministro, pero sin aclarar el motivo de su caída. Una ausencia que fue interpretada por amplios sectores económicos y políticos como una muestra de su falta de preparación para dirigir una compañía tan estratégica como Redeia.

La crisis eléctrica puso en evidencia los riesgos de situar al frente de infraestructuras críticas a perfiles elegidos por afinidad política y no por mérito técnico. Redeia gestiona más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y es pieza clave en la transición energética, en un contexto de creciente dependencia de las energías renovables y de vulnerabilidad del sistema.

Un nuevo cero energético

En la actualidad, estos cuestionamientos vuelven a salir a la luz ante el cero energético, que ha dejado a un total de 50.508 abonados sin suministro eléctrico en La Palma. Según Red Eléctrica, aún no se ha precisado el origen del fallo, pero se achaca la situación a las fuertes tormentas eléctricas derivadas de un fuerte episodio de lluvias.

Asimismo, la compañía ha detallado que el apagón general se produjo tras la desconexión total de la central térmica de Los Guinchos, por causas que aún se desconocen. Además, la línea Guinchos-Valle de 66 kilovoltios (kV), la única línea de transporte en la isla y que corresponde a Red Eléctrica, estuvo indisponible por ese incidente que se produjo esta madrugada con anterioridad al cero.