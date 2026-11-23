Macarena Gómez vuelve a estar en el centro de la actualidad por unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. La actriz cordobesa, conocida por interpretar a Lola Trujillo en La que se avecina, ha defendido públicamente la gestión cultural de Isabel Díaz Ayuso y ha cuestionado la idea de que la cultura pertenezca ideológicamente a la izquierda. Durante una entrevista, la actriz ha elogiado el impulso que, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado al sector audiovisual. Además, ha aprovechado la conversación para posicionarse a favor de las ayudas públicas destinadas al cine y las artes.

El elogio de Macarena Gómez a Ayuso

La actriz acudió a un programa para promocionar su nuevo proyecto teatral. Sin embargo, durante la conversación también hubo espacio para hablar de política y cultura. Fue entonces cuando Macarena Gómez expresó su reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso con una afirmación contundente: «Yo creo que aquí la señora Isabel Díaz Ayuso ha sido de las personas que más ha hecho por la cultura en este país».

Para explicar su postura, puso como ejemplo el impulso de Iberseries & Platino Industria, un encuentro internacional que reúne en Madrid a profesionales de la industria audiovisual iberoamericana. La intérprete también mencionó los Premios Forqué y los Premios Platino como iniciativas relevantes para dar visibilidad al cine y favorecer la conexión entre profesionales de distintos países.

Su postura sobre las subvenciones al cine

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando se abordó la financiación pública de la cultura. Frente a quienes consideran que el cine debería sostenerse exclusivamente con la recaudación de las entradas, Macarena Gómez defendió que las instituciones también deben contribuir a mantener el sector.

«Claro que la cultura hay que subvencionarla, igual que se subvencionan otros campos. Si no se subvencionara, ¿de qué viviríamos?», planteó la actriz. Federico Jiménez Losantos discrepó con ella y defendió que el arte siempre ha vivido del público. Macarena Gómez, por su parte, mantuvo su argumento, aunque hizo una aclaración en tono distendido. «Yo estoy a favor de la subvención, pero yo nunca he pedido una».