La reflexión de Macarena Gómez (48 años) sobre el problema de España: «Hay una falta de convivencia y de tolerancia brutal, tienes que respetar lo que piense la otra persona»

Macarena Gómez nunca ha tenido reparos en denunciar algunas cuestiones de la sociedad española. El pasado lunes 9 de noviembre visitó El Hormiguero, en una entrevista que tuvo 1.242.000 espectadores de media y un 8,3% de cuota de pantalla. La actriz acudió al programa para hablar de su nueva película, Hora y veinte, aunque también dio un repaso sobre la situación actual de España.

Son muchos los españoles que valoran sus opiniones sin filtros, más allá de las de la gran pantalla, en relación a la política o sociedad. Cada vez que habla sobre cualquiera de estas dos vertientes, sus palabras se viralizan en cuestión de pocos minutos. En su último paso por el late night líder de la televisión, la actriz mostró su preocupación por la crispación actual en nuestro país.

Sobre la polarización

Pablo Motos puso sobre la mesa uno de los principales problemas de España con una profunda condena. «¿Qué está pasando con la política? Hemos pasado de entender que hay gente que no piensa como nosotros a convertirnos en fanáticos», opinó. La actriz respondió con mayor crudeza y amplitud que la expuesta por el presentador.

Gómez afirmó que «sí que es cierto. Yo noto que la sociedad está muy polarizada». Gracias a su oficio y lo que percibe en la calle, observa que las personas se sitúan cada vez más lejos entre sí dentro del espectro de opiniones sobre cualquier ámbito nacional. Además, señaló a la prensa y a las redes sociales como principales instigadores de esta fragmentación: «Creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver en todo esto».

Macarena Gómez: «Hay que respetar lo que piense la otra persona» #MacarenaEH https://t.co/9lA7UuQdJG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 9, 2026

«Hoy ya hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice hasta con amigos»

A la intérprete le da «mucha pena» que este nuevo paradigma afecte incluso a niveles personales. «Se rompen amistades; antiguamente, tú podías hablar libremente con tus amigos, discutir sobre política, sobre temas sociales, y hoy ya hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice. Pues no sabes nunca; incluso yo cuando veo un estreno me pongo una alcachofa, digo: ‘A ver qué digo, a ver si me meto en un lío’. Se pasa mucho miedo», lamentó.

El miedo a la libertad de expresión

Gómez cambió de tercio para hablar sobre la libertad de expresión, amparada por el Artículo 20 de la Constitución Española y una circunstancia clave en su trabajo. «Yo he venido reivindicando con el color azul la libertad de expresión», expresó en referencia a la blusa en color azul cielo que portaba.

La actriz defendió la libre opinión frente a aquellos que quieren acallar determinadas voces que consideran que no deben ser escuchadas: «Creo que tengo todo el derecho a expresarme libremente, como tú», manifestó, y compartió una anécdota personal en la que intentaron silenciarla por sus opiniones.

«A ver cómo la cuento, porque según cómo la cuente se van a volver las palabras en mi contra», comenzó con cautela. «Hace poco, después de ensayar la obra de teatro de Si te quiero, si no estás, me fui con mi mejor amigo Dámaso y otro amigo a un bar en un barrio, en una terraza particular. Estábamos hablando los tres de temas de actualidad, temas políticos. Y había una pareja en la mesa de al lado que no estaba de acuerdo con lo que decíamos; se levantó y nos dijo que nos fuéramos de su barrio», añadió con suma pena.

«Se tiene mucho miedo a expresarse»

Gómez prosiguió contando que la pareja de la mesa de al lado les pidió que se marcharan del barrio: «Dijo: ‘Vete de mi barrio. No pertenecéis a este barrio’. Y digo: ‘Perdona, yo pago impuestos en Madrid, o sea, quiero decir, este barrio es tan tuyo como mío’. Esta anécdota te la cuento porque es que es cierto que se tiene mucho miedo a expresarse».

La fina línea entre desacuerdo y enfrentamiento

La actriz considera que entre el rechazo a una opinión y la disputa verbal o física hay un paso muy corto: «Entonces no quiero saber nada de política, me decepcionan todos, y luego hay un punto en que estamos pasando a un punto peligroso. Y el peligro va muy despacito. El peligro casi no se ve: una gotita más, una gotita más, una gotita más y esto puede acabar en violencia».

«Hay una falta de convivencia y una falta de tolerancia brutal»

Gómez condenó que «hay una falta de convivencia y una falta de tolerancia, una falta de tolerancia brutal» y considera que «tienes que respetar lo que piense la otra persona», aunque no compartas dichas ideas, sobre todo porque la probabilidad es muy alta. «No hay nadie igual», concluyó.