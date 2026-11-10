El alegato de Macarena Gómez sobre los accidentes de tren: «No se está gastando el dinero para el mantenimiento»

Macarena Gómez acudió como invitada en la noche de ayer al programa El Hormiguero de Antena 3 para hablar de su nueva película, en la que interpreta el papel de una madre que pierde a su hijo en un supermercado. Pablo Motos le preguntó si alguna vez había vivido una situación similar en la vida real, lo que le hizo recordar un momento traumático.

La anécdota ocurrió durante unas Navidades, cuando se encontraba rodando una película. En una cena con familiares y amigos, hubo un momento en el que no sabía dónde se encontraba su hijo. «Me fui como loca, corriendo por el barrio residencial, por el jardín, entre casa y casa, buscando al niño», contó. Después de buscarle durante un rato, le encontró hablando con el actor Pedro Casablanc. «¡Ni se había perdido ni leche!», bromeó, si bien admitió que «se pasa fatal».

No se está gastando en mantenimiento

La intérprete cordobesa no rehúso dar su punto de vista de uno de los temas del momento y quiso mandar un mensaje a todas las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios: «Desde luego, todo mi apoyo a todas las familias, tanto del accidente de Urda como de Adamuz».

Gómez describió la situación en la que se encuentra el sistema ferroviario a través de las palabras de sus amigos que trabajan en el mantenimiento de las vías. «Yo llevo cogiendo trenes… Es muy cierto que en la infraestructura no hay prácticamente mantenimiento. A mí me dicen la verdad, me dicen que no hay dinero para mantenimiento. O sea, no se está gastando el dinero para mantenimiento», confesó la actriz.

«Tú puedes estar en un vagón que, de repente, en el vagón siete haga mucho frío, en el vagón 8 la calefacción a tope, baños que no funcionan, asientos que se mueven, que se giran y tiembla el tren una barbaridad. Y lo digo yo, lo dicen todos los pasajeros, lo dice todo el mundo y me lo comentan mis amigos que trabajan allí», añadió.

El presentador del exitoso programa televisivo puntualizó «que no hay dinero para mantenimiento», a lo que la actriz sentenció: «Bueno, que no hay… Que no se gasta, que no es lo mismo. Es la cruda realidad. ¡Si es que tiemblan! Te caes de un lado para otro».