El miedo viaja en tren: tres horas en Atocha y Chamartín con pasajeros que dudan si subirse a un AVE por no sentirse «seguros»

Una semana después del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos y 292 heridos, la sucesión de tragedias ha reabierto entre algunos viajeros las dudas sobre la seguridad del transporte ferroviario.

En la estación madrileña de Atocha, la menor afluencia de pasajeros llamó la atención durante la jornada. Frente a la imagen habitual de movimiento y tránsito de viajeros, el ambiente parecía más tranquilo; no había apenas ruido, no había colas para pasar el control de equipaje, la gente no se agolpaba…

También se apreciaba que la habitual cola de taxis había disminuido; no hay peleas por quién coge qué coche, porque no hay apenas gente. Los autobuses, por el contrario, iban repletos de personas. Antes de llegar a la entrada principal de la estación, se observa cómo grandes grupos de personas esperan montarse en los autobuses. Algunos usuarios parecen optar por este medio de transporte, aunque suponga tardar más tiempo en llegar a su destino.

La situación en Chamartín era diferente en cuanto al volumen de viajeros, pero el temor también estaba presente en las conversaciones. «Claro que ahora me da más miedo subirme al tren», reconocía un pasajero que estaba a punto de viajar a Zaragoza: «No me siento seguro», añadía.

La preocupación también se refleja en los cambios que algunos usuarios perciben a bordo de los trenes. Las indicaciones sobre cómo actuar en caso de emergencia han adquirido una nueva relevancia para quienes viajan habitualmente. Sin embargo, estas medidas no consiguen disipar todas las dudas.

«Antes de los accidentes no había este tipo de señalizaciones, ahora sí, y aunque me dejen más tranquila, no significa que no me dé miedo usar el tren», explicaba una joven que utiliza habitualmente este medio de transporte para desplazarse entre Madrid y Barcelona, su ciudad natal.

Los testimonios reflejan cómo los últimos accidentes han alterado la percepción de seguridad de algunos pasajeros. Aunque el tren continúa siendo una opción de transporte para miles de personas, para algunos viajeros el momento de subir al vagón ya no se vive con la misma tranquilidad. El tren de alta velocidad ha pasado de ser uno de los medios más seguros al más temido: en la última semana, la frase más repetida a la hora de tener que hacer un desplazamiento es «no vayas a utilizar el tren, por favor».