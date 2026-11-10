Macarena Gómez responde al veto de La Séptima por apoyar a Ceuta: «Tengo derecho a expresarme libremente»

Macarena Gómez ha contestado de frente al veto que le ha impuesto La Séptima después de que la actriz mostrara su apoyo a los ceutíes por la invasión, un posicionamiento por el que la nueva televisión de Javier Ruiz ha manifestado públicamente que la intérprete nunca tendrá espacio en ningún tramo de su parrilla. La también productora no sólo defendió en su momento a los vecinos de la ciudad autónoma, sino que también cargó contra la pasividad política ante las tensiones territoriales.

La nominada al Goya a Mejor actriz protagonista por Musarañas abordó el clima de crispación y el fanatismo político durante su intervención en El Hormiguero, donde denunció la profunda polarización de la sociedad actual y el miedo creciente a opinar con libertad. En el programa de Antena 3, la intérprete reflexionó sobre cómo la atmósfera social actual condiciona las relaciones, y señaló que «da mucha pena que se rompan amistades»: «Antes podías hablar libremente con tu amigo, discutir sobre política o temas sociales y hoy ya hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice». Ante este escenario de censura difusa, defendió con rotundidad su derecho a la disidencia ideológica: «Creo que tengo todo el derecho a expresarme libremente».

Este tipo de posicionamientos ajenos a la corrección, el buenismo y el postureo político hegemónico le ha costado a la actriz continuas campañas de linchamiento por parte de sectores de la izquierda. Uno de los ejemplos más claros se produjo cuando la intérprete abordó las deficiencias organizativas de la sanidad pública y reconoció abiertamente el uso de pólizas privadas para agilizar la atención médica familiar, asunto con el que pronunció unas declaraciones que desataron la indignación de la izquierda, incluidos perfiles que, como ella, también hacen uso de la sanidad privada: «Está muy mal la sanidad en este país. Necesitamos más médicos y los hay, y muy buenos… Yo, como tengo un seguro privado, me dan cita cuando yo quiera».

Aquellas palabras fueron tachadas por sus detractores como un ataque directo al Estado del bienestar, y vinieron seguidas de una oleada de descalificaciones que intentaron criminalizar una decisión de índole estrictamente privada.

La trayectoria de Macarena Gómez acumula múltiples desencuentros con la izquierda debido a su negativa a plegarse a los dogmas imperantes en la industria audiovisual. Años atrás, la actriz ya generó una fuerte polémica al cuestionar las corrientes del feminismo contemporáneo y denunciar la existencia de un sesgo que castiga a los hombres, algo que tildó de «caza de brujas». Afirmó que había sentido un claro «discurso de odio» hacia el colectivo masculino y rechazó un relato que, a su juicio, fractura la convivencia en lugar de buscar la auténtica igualdad.

Del mismo modo, sus críticas hacia la instrumentalización ideológica de las galas de premios como los Goya y la politización constante de la cultura han provocado duras respuestas por parte de afines al Gobierno, que no dudan en señalarla y desacreditarla profesionalmente cada vez que alza la voz fuera del argumentario oficial.

Uno de esos afines ha sido, precisamente, La Séptima, que vetó a Macarena Gómez por apoyar a los ceutíes ante la avalancha de inmigrantes ilegales que cruzaron la frontera a finales de julio. Un veto del que la actriz ni se había enterado, y del que tuvo noticias cuando Pablo Motos le preguntó por ello en El Hormiguero.

«La Séptima subió un vídeo a TikTok en el que decían ‘actrices como Macarena Gómez no serán bienvenidas a La Séptima’», recordó el presentador de Antena 3. La actriz, visiblemente sorprendida, reconoció no estar al tanto: «¿Ha puesto eso? No lo sabía». Lejos de preocuparse, zanjó el asunto con ironía: «Pues qué bueno, que no me inviten si no quieren, ¿qué voy a hacer? Ya me invitas tú a tu programa. Yo no tenía ni idea».

A raíz de este episodio, la conversación giró rápidamente hacia el clima de crispación social. «¿Qué está pasando con la política? Hemos pasado de entender que hay gente que no piensa como nosotros a convertirnos en fanáticos», reflexionó Pablo Motos. Una postura que la actriz respaldó de inmediato: «Noto que la sociedad está muy polarizada. Incluso cuando voy a un estreno y me ponen una alcachofa, pienso ‘a ver qué digo, a ver si me meto en un lío’».

Ante la afirmación del presentador de que «es más miedo que otra cosa», Macarena Gómez asintió y compartió un episodio vivido en primera persona: «Se pasa mucho miedo. Fui con mi mejor amigo a la terraza de un bar. Estábamos hablando los tres de temas de actualidad y política, y una pareja de la mesa de al lado, que no estaba de acuerdo con lo que decíamos, se levantó y nos dijo que nos fuéramos de su barrio». La actriz relató su incredulidad ante aquella reacción: «Le dije: ‘¿Perdona? ¿Por qué?’. Y dice: ‘No pertenecéis a este barrio’. Respondí: ‘Uy, perdona, yo pago impuestos en Madrid. Este barrio es tan tuyo como mío’. Es cierto que ya se va con mucho miedo».

Para cerrar la reflexión, Pablo Motos advirtió sobre la deriva que percibe en la actualidad: «Está todo el mundo como con la pistola cargada y esto no va a acabar bien. Me decepcionan todos. Estamos pasando a un punto peligroso y el peligro va muy despacito, casi no se ve: una gotita más, una gotita más… Y esto puede acabar en violencia».