La actriz Macarena Gómez pide dar un paso al frente por Ceuta: «¡España no se vende!»

La actriz Macarena Gómez se ha sumado al creciente respaldo público a Ceuta y ha llamado a los españoles a «dar un paso al frente» ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. «¡España no se vende!», ha repetido en sus redes sociales, mostrando un emotivo vídeo donde posa con una pancarta, y envuelta en una bandera de España.

La intérprete participó en la concentración celebrada en Figueras, organizada por ceutíes residentes en esta localidad catalana, y ha lanzado después un contundente mensaje en defensa de España y de los ciudadanos de Ceuta.

Su mensaje incluye también una reivindicación de la identidad española desde Cataluña. «Cataluña tiene su manera de ser, su identidad y su idiosincrasia. Y quizá por eso, estar allí ayer significaba todavía más para mí», sostiene. «Porque querer profundamente la tierra en la que vives no está reñido con amar a España».

«Esta concentración la organizaron ceutíes en Figueras. Ceutíes que aman profundamente su tierra y que no querían quedarse callados. Y por eso hoy también era por Ceuta», señala. «Por una tierra española que no puede sentirse sola. Por personas que sienten su ciudad como una parte de su propia alma», añade.

Macarena Gómez y Antonio Banderas dan «un paso al frente»

El pronunciamiento de la actriz cordobesa se une al de Antonio Banderas alzara, quien también ha alzado la voz en apoyo de los ceutíes. El actor malagueño ha dedicado a Ceuta mensajes públicos tanto durante la Feria de Málaga como, más recientemente, al recoger el Premio Juventud en Marbella, cuando reclamó que la ciudad pudiera recuperar «su esencia» como «una ciudad en paz».

Gómez rompe así el silencio ante la ausencia de pronunciamientos públicos de otras figuras muy conocidas del cine español, como Javier Bardem o Penélope Cruz.

Explica que mientras ella participaba en la concentración de Figueres, su marido se encontraba en Madrid. «Lejos físicamente, pero con el corazón exactamente en el mismo sitio», afirma.

Gómez eleva entonces el tono de su llamamiento: «Hay cosas que me rompen por dentro. Se me caen las lágrimas cuando siento que mi país sufre». Y lanza una advertencia dirigida a quienes puedan sentirse tentados de permanecer al margen: «Y hay momentos en los que simplemente no puedes quedarte en casa. No puedes mirar hacia otro lado».

«Aunque seáis pocos. Aunque nadie os vea. Aunque parezca que no importa», continúa la actriz, antes de concluir: «Porque siempre importa dar un paso al frente por aquello que amas».

El mensaje termina con una declaración de marcado carácter patriótico: «¡España no se vende!». Gómez insiste además en que, a su juicio, la defensa de Ceuta y de España no puede reducirse a una cuestión partidista: «Y hay cosas que no se explican con política. Hay cosas que se sienten».